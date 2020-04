März-Zahlen Frühjahrsbelebung lässt die Zahl der Arbeitslosen sinken – Corona-Auswirkungen noch nicht absehbar

Im Agenturbezirk Regensburg – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – sind im Berichtsmonat 9.132 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 657 Personen oder 6,7 Prozent weniger als im Vormonat, jedoch 430 oder 4,9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 2,6 Prozent und liegt damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Vormonat.

Regensburg. Dazu Johann Beck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Regensburg: „Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt setzte ein. Wir haben im März wie üblich weniger Arbeitslose als im Vormonat. Dies betrifft zumindest den Zeitraum bis zum Datenabgriff am 12. März. Den Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und anderer Wirtschaftsinstitute zufolge dürfte die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf aufgrund des corona-bedingten Konjunkturabschwungs jedoch deutlich ansteigen. In welchem Ausmaß die Arbeitslosigkeit auf unseren Arbeitsmarkt durchschlägt kann man nur schwer vorhersagen. Angesichts der ruhenden Wirtschaft werden aber viele Neu- und Wiedereinstellungen vorerst ausbleiben. Die Agentur für Arbeit setzt auf die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld. Aus diesem Grund wurden viele Beschäftigte der Agentur für Arbeit mit Unterstützungsaufgaben der besonders betroffenen Stellen betraut. Ziel ist es, Arbeitslosigkeit zu vermeiden, damit nach der Zeit der Beeinträchtigungen die Unternehmen möglichst schnell wieder zu alter Stärke zurückfinden.“

Im Agenturbezirk Regensburg – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – sind im Berichtsmonat 9.132 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 657 Personen oder 6,7 Prozent weniger als im Vormonat, aber 430 oder 4,9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dieser allgemeine Trend trifft für fast alle Gruppen des Arbeitslosenbestandes zu. So sind im Alter von 15 bis 25 Jahren derzeit 969 junge Menschen arbeitslos. Das sind 27 Betroffene oder 2,9 Prozent mehr als im Vormonat und 67 oder 7,4 Prozent mehr als im März letzten Jahres. Deren Anteil am Bestand beträgt 10,6 Prozent. Die Gruppe der 15 bis 20-Jährigen umfasst 161 Arbeitslose. Das sind 14 Meldungen oder 8,0 Prozent weniger als im Vormonat und elf Meldungen oder 6,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Deren Anteil am Bestand liegt bei 1,8 Prozent. Ähnlich ist die Entwicklung am anderen Ende der Altersklassen. So sind derzeit 3.190 Männer und Frauen im Alter ab 50 Jahren arbeitslos. Das sind 260 Personen oder 7,5 Prozent weniger als vor einem Monat, jedoch 210 oder 7,0 Prozent mehr als im März letzten Jahres. Deren Anteil am Bestand beträgt 34,9 Prozent. In der Gruppe ab 55 Jahren sind aktuell 2.122 Menschen arbeitslos. Das sind 159 Betroffene oder 7,0 Prozent weniger als im Vormonat, aber 158 oder 8,0 Prozent mehr als vor einem Jahr. Deren Anteil am Bestand liegt bei 23,2 Prozent. Die Gruppe der Schwerbehinderten umfasst 791 Arbeitslose. Das sind 35 Meldungen oder 4,2 Prozent weniger als im Vormonat, aber 47 oder 6,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Deren Anteil am Bestand liegt bei 8,7 Prozent. Der Bestand ausländischer Arbeitsloser beträgt aktuell 2.606 Personen. Das sind 251 Betroffene oder 8,8 Prozent weniger als im Vormonat, jedoch 79 oder 3,1 Prozent mehr als im März letzten Jahres. Deren Anteil am Bestand beträgt 28,5 Prozent.

Verhältnis zwischen Zu- und Abgängen

Im März 2020 haben sich im Agenturbezirk Regensburg 2.870 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet. Das sind 83 Personen oder 2,8 Prozent weniger als im Vormonat, aber 21 oder 0,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gleiches taten seit Jahresbeginn 10.178 Menschen. Das sind 107 Meldungen oder 1,0 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 3.531 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. Das sind 448 Abgänge oder 14,5 Prozent mehr als im Vormonat, jedoch 317 oder 8,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn haben sich 8.716 Männer und Frauen abgemeldet. Das sind 500 Abgänge oder 5,4 Prozent weniger als in den ersten drei Monaten letzten Jahres.

Arbeitslosenquoten

Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt im Agenturbezirk Regensburg 2,6 Prozent und liegt damit 0,2 Prozentpunkte unter Vormonat, jedoch 0,1 über dem Niveau von März 2019. Bei den 15- bis 25-Jährigen beträgt die Quote 2,3 Prozent. Das entspricht dem Wert des Vormonats und liegt 0,1 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. In der Altersklasse von 15 bis 20 Jahren liegt die Quote bei 1,3 Prozent und liegt damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vormonats und unverändert zum Vorjahresmonat. Bei den Älteren von 50 bis 65 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 2,8 Prozent. Das sind 0,2 Prozentpunkte unter dem Vormonat, aber 0,1 über März vergangenen Jahres. Die Quote für die 55 bis 65-Jährigen beträgt 3,1 Prozent und liegt damit 0,3 Prozentpunkte niedriger als vor einem Monat und exakt auf dem Wert des Vorjahresmonats.

Gemeldete Arbeitsstellen

Die Arbeitgeber im Agenturbezirk Regensburg haben im Berichtsmonat 1.101 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 306 Ausschreibungen oder 21,7 Prozent weniger als im Vormonat und 254 oder 18,7 Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden 3.389 Stellen gemeldet. Das sind 740 Angebote oder 17,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Mit 6.127 offenen Stellen umfasst der Bestand fünf Vakanzen oder 0,1 Prozent mehr als vor einem Monat und 99 oder 1,6 Prozent mehr als im März letzten Jahres.

Unterbeschäftigung

Unter dem Begriff der Unterbeschäftigung werden grundsätzlich zwei Gruppen summiert: Zum einen die Arbeitslosen, zum anderen diejenigen, die nicht als arbeitslos gezählt werden. Damit sind auch alle die Personen erfasst, die im Sinne des Sozialgesetzbuches nicht als arbeitslos gelten oder in einem arbeitsmarktpolitischen Sonderstatus zu sehen sind. Dazu gehören beispielsweise Menschen, die sich in Weiterbildung oder Altersteilzeit befinden, aber auch Selbständige, die Existenzgründerzuschuss erhalten. Beim Ausweisen der Unterbeschäftigung geht es um die transparente Darstellung der tatsächlichen Beschäftigungssituation. Dazu die aktuelle Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) wie folgt: Im Berichtsmonat sind 9.132 Menschen arbeitslos. Dazu kommen weitere 4.229 Personen in Unterbeschäftigung. Damit gelten insgesamt 13.361 Männer und Frauen als unterbeschäftigt. Das sind 632 Personen oder 4,5 Prozent weniger als im Vormonat, aber 482 oder 3,7 Prozent mehr als vor einem Jahr.