Coronavirus Hilfen im Landkreis Cham – zusammen durch die Krise

Viele Ehrenamtliche im Landkreis Cham engagieren sich derzeit zusätzlich in neugegründeten Helferkreisen, um besonders Senioren und Risikogruppen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Landkreis Cham. Für Landrat Franz Löffler ist dies ein wertvoller Beitrag in der derzeitigen Krise: „Die Ehrenamtlichen kümmern sich im besonderen Maße um unsere Mitbürger. Als Einkaufshelfer oder mit wertvollen Telefongesprächen wirken sie der häuslichen Isolation entgegen. Jeder und jede im Landkreis kann übrigens mithelfen, indem man zum Beispiel zum Telefon greift und Freunde, Bekannte oder Nachbarn anruft und so Kontakte herstellt. Zusammen werden wir durch diese Krise kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die den nötigen körperlichen Abstand halten, aber gleichzeitig umso mehr Solidarität und Hilfsbereitschaft zeigen.“

Der Treffpunkt Ehrenamt am Landratsamt Cham hat auf der Internetseite des Landkreises im Internet unter www.landkreis-cham.de die Helferkreise gebündelt. Hilfesuchende oder Helfer können somit leichter den Helferkreis vor Ort finden. Die Leiter eines Helferkreises werden gebeten, falls noch nicht erfolgt, sich per Mail an ehrenamt@lra.landkreis-cham.de zur landkreisweiten Vernetzung zu melden.