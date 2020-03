Coronavirus Sonderfahrten auf der Linie 4 zwischen Klenzestraße und Universität

Das Stadtwerk.Mobilität bietet seit Donnerstag, 26. März, auf der Linie 4 in Regensburg zusätzliche Fahrten zu den Stoßzeiten in der Früh und am Nachmittag an.