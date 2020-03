Informationen, FAQs und Links Neue Internetplattform unterstützt Verkehrsbranche bei Fragen und Auswirkungen rund um Corona

Die Ausbreitung des Corona-Virus führt auch bei der Verkehrsbranche in Bayern zu zahlreichen Fragen und wirtschaftlichen Folgen. Mit einer eigenen Internetseite bündelt das Verkehrsministerium nun gezielt Informationen rund um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Straßen-, öffentlichen Personennah- und Fernverkehr sowie den Luft- und Güterverkehr.

Bayern. „Ich spüre in der Branche eine große Verunsicherung“, so Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. „Es ist mir daher ein großes Anliegen, wichtige Informationen aus unserem Haus zu bündeln und allen Betroffenen zugänglich zu machen. Nur gemeinsam können wir die Krise erfolgreich meistern.“

Auf der nur für die Vertreter der Verkehrsbranche zugänglichen „Verkehrsplattform Corona“ stellt die Staatsregierung aktuelle Informationen bereit, nimmt Fragen auf, beantwortet sie und stellt sie zusammen mit Informationen anderer Akteure allen Nutzern der Plattform zur Verfügung. So sollen die Nutzer Antworten erhalten auf Fragen wie „Welche Schutzmaßnahmen für Fahrerinnen und Fahrer werden empfohlen?“ oder „Wie gestaltet sich die finanzielle Unterstützung?“.

Außerdem will Verkehrsministerin Schreyer mit der Plattform ein Netzwerk schaffen, über das sich die Vertreterinnen und Vertreter der Verkehrsbranche austauschen und beispielsweise freie Kapazitäten bei Fahrern vermitteln können. „Ich freue mich, dass die verschiedenen Akteure in Bayern branchenübergreifend zusammenarbeiten und sich den aktuellen Herausforderungen stellen. Das hat bundesweiten Vorbildcharakter“, so Schreyer. „Bayerns Bürgerinnen und Bürger und auch betroffene Unternehmen können sich darauf verlassen, dass wir uns zu 100 Prozent auf die Lösung der durch das Coronavirus verursachten Herausforderungen fokussieren. Dabei ist Information eine wichtige Währung“, so die Ministerin.

Die Internetplattform www.verkehr-corona.bayern.de ist am Donnerstag online gegangen und wird stetig aktualisiert (nur mit Passwort erreichbar).