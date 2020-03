Deckenbauarbeiten Ortsdurchfahrt von Nittendorf muss gesperrt werden

Aufgrund von Deckenbauarbeiten muss die Kreisstraße R31 in der Ortsdurchfahrt Nittendorf von Mittwoch, 8. April, bis voraussichtlich Ende Mai für den Verkehr vollständig gesperrt werden.

Nittendorf. Bereits ab dem 25. März muss die Ortsdurchfahrt halbseitig gesperrt werden, weil die Baustelle eingerichtet wird und dann mit den Arbeiten begonnen wird.

Die Baumaßnahme umfasst die Erneuerung der Asphaltdeckschicht in einer Stärke von vier Zentimetern, der Sanierung von Schadstellen in der Asphalttragschicht, die Erneuerung eines bestehenden Gehweges und den barrierefreien Ausbau der bestehenden Bushaltestellen. Die Baumaßnahme umfasst eine Strecke von 500 Meter. Ausgebaut wird der Abschnitt zwischen den Zufahrten zum Wasserfeldweg sowie zu den Verbrauchermärkten. Die dortigen Grundstücke können in dieser Zeit nur aus Richtung des Kreisverkehrs angefahren werden.

Die Umfahrungen sind ausgeschildert

Die Umleitung führt über die Kreisstraße R14 und Staatsstraße 2660 (ehemalige B8) und umgekehrt. Die Umleitung des Busverkehrs erfolgt ab den 8. April über den Wasserfeldweg und die Hochrainstraße. Eine Ersatzbushaltestelle wird in der Ortsmitte von Nittendorf eingerichtet. Zusätzliche Fahrgastinformationen werden seitens des RVV bekannt gegeben.

Der Landkreis Regensburg bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die erforderliche Sperrung und möglicherweise auftretende Verkehrsbehinderungen.