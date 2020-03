Neubau in Regensburg Kinderhaus in der Hedwigstraße – seit 2. März laufen die Abbrucharbeiten

Foto: Kathrin Lechl

Am 28. September 2017 hat der Regensburger Stadtrat beschlossen, die bestehende Kindertagesstätte in der Hedwigstraße 27 abzubrechen und an gleicher Stelle durch einen Neubau zu ersetzen. Seit Montag, 2. März, laufen die Abbrucharbeiten, die voraussichtlich bis Ende April dauern werden.