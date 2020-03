Pandemie Tobias Gotthardt begrüßt Hilfen des Freistaats für Corona-Patienten aus Italien

Foto: 123rf.com

Der Freistaat Bayern setzt ein starkes Zeichen der Humanität: So werden schwer kranke Italiener zur Behandlung in bayerischen Krankenhäusern aufgenommen. Außerdem soll Bayern im Rahmen seiner Möglichkeiten medizinisches Gerät in der aktuellen Corona-Pandemie zur Verfügung stellen.