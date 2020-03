Stichwahl „Vorstand und neue Fraktion der ,Brücke‘ stehen geschlossen hinter Joachim Wolbergs“

Foto: Ursula Hildebrand

Vor wenigen Tagen hat die „Brücke“-Fraktion im neu gewählten Regensburger Stadtrat eine Wahlempfehlung für die Stichwahl der Oberbürgermeisterin für Gertrud Maltz- Schwarzfischer ausgesprochen. „Grund für diese Wahlempfehlung waren ausschließlich inhaltliche Übereinstimmungen in den Programmen der Brücke und der Regensburger SPD“, so die Brücke in einer Pressemitteilung.