Publikumsverkehr eingeschränkt Die Sparkasse Regensburg stellt Beratung, Liquiditätshilfen und Zahlungsverkehr sicher

Zur aktuellen Situation der Sparkasse Regensburg in der Corona-Pandemie erklärt Vorstandsvorsitzender Franz-Xaver Lindl: „In dieser Krise kommt uns als Sparkasse eine große Verantwortung zu. Wir sichern die Bargeldversorgung und den Zahlungsverkehr. Für unsere gewerblichen Kunden sind wir erster Ansprechpartner für staatliche Förderprogramme, Liquiditätshilfen und die Beratung in dieser schwierigen Situation. Deshalb haben wir grundsätzlich weiter geöffnet. Auf uns ist Verlass.“

Regensburg. „Wir haben aber auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Daher haben wir uns entschieden, an ausgewählten Standorten den Publikumsverkehr vorübergehend einzustellen. Wir bitten alle Kundinnen und Kunden dafür um Verständnis,“ so Lindl weiter.

Die Sparkasse Regensburg stellt zunächst an folgenden Standorten vorübergehend den Publikumsverkehr ein: Adolf-Schmetzer-Straße, Arnulfsplatz, Beratzhausen, Burgweinting, Donaustauf, Kallmünz, Königswiesen-Nord, Königswiesen-Süd, Kumpfmühl, Laaber, Lechstraße, Obertraubling, Schlesierstraße Sinzing, Sünching Tegernheim, Wenzenbach und Zeitlarn. Die vorhandenen SB-Geräte bleiben in Betrieb. Der Zugang zu Schließfächern ist mit vorheriger telefonischer Anmeldung zu ausgewählten Zeiten möglich.

Folgende Standorte der Sparkasse bleiben bis auf Weiteres geöffnet:

Alex-Center, CityCenter am Neupfarrplatz, Donau-Einkaufszentrum, Hemau, Hornstraße, Köfering, Lappersdorf, Lilienthalstraße, Neutraubling, Nittendorf, Regenstauf, Rennplatz, Schierling und Wörth. In diesen Filialen gelten einheitlich bis auf Weiteres geänderte Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag: 9 Uhr bis 12.30 Uhr , Dienstag: 14 bis 16 Uhr, und Donnerstag: 14 bis 18 Uhr

Lindl appelliert an die Kunden zu überlegen, ob ein persönlicher Besuch in der Sparkasse wirklich notwendig ist. Über den telefonischen Kundenservice unter der Nummer 0941/ 3010, im Online-Banking, auf der Internetseite und in der Sparkassen-App können Kunden auch ohne persönlichen Kontakt zahlreiche Leistungen der Sparkasse nutzen. Die Sparkasse hat zur Bewältigung der zahlreichen Kundenanliegen die Personalressourcen im telefonischen Kundenservice, in der Beratung von Firmen- und Gewerbekunden sowie in der Kreditbearbeitung verstärkt. „Jedes Kundenanliegen wird bearbeitet. Wir stehen an der Seite unserer Kundinnen und Kunden“, erklärt Vorstandsvorsitzender Lindl. Er bittet gleichzeitig um Verständnis, wenn es zum Beispiel bei der telefonischen Erreichbarkeit punktuell zu Wartezeiten kommt.

In der Sparkasse Regensburg gelten seit Beginn der Corona-Pandemie strenge Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie erhöhte Reinigungsintervalle. Kunden werden gebeten, trotz des nachvollziehbaren Wunsches nach Diskretion in den Filialen Schutzabstände zu Mitarbeitern einzuhalten. „In dieser herausfordernden Situation zählen wir auf die Vernunft und das Mithelfen auch unserer Kundinnen und Kunden, unsere Mitarbeiter zu schützen“, so Lindl.

Aktuelle Informationen zu Bankleistungen in der Corona-Krise, zu den Öffnungszeiten von Filialen sowie zu aktuellen Entwicklungen, die die Sparkasse betreffen, stehen jederzeit unter www.sparkasse-regensburg.de zur Verfügung.