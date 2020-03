Für Fragen und Anliegen Agentur für Arbeit Regensburg intensiviert und baut Telefonzugang aus

Damit Fragen und Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt geklärt werden können, wurde der Telefonzugang der Agentur für Arbeit Regensburg intensiviert, das heißt um zusätzliche regionale Durchwahlnummern erweitert.

Regensburg. So will die Agentur für Arbeit einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Pandemie leisten und gleichzeitig die Zahlung von Geldleistungen in dieser schwierigen Lage sicherstellen. Außerdem wurde die Erreichbarkeitszeit auf Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr verlängert.

Die zusätzlichen regionalen Rufnummern:

Für Arbeitnehmer: Agentur für Arbeit Regensburg: 0941/ 7808-666

Und für Arbeitgeber: 0800/ 4 5555 20

Die telefonischen Kapazitäten wurden aufgrund des sehr hohen Anrufaufkommens sowohl technisch als auch personell verstärkt. Dennoch kann die Erreichbarkeit vereinzelt eingeschränkt sein. Wichtige Hinweise findet man auch im Internet unter www.arbeitsagentur.de.