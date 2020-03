Angebot für Klinikpersonal Die Taktung für die Buslinie X6 zwischen Hauptbahnhof und Klinikum wird verdichtet

„Das Stadtwerk Mobilität“ verdichtet ab Mittwoch, 25. März, die Taktung der Buslinie X6 zwischen Hauptbahnhof und Klinikum, um dem Klinikpersonal ein größeres Fahrtenangebot bereitzustellen.

Regensburg. Ab Mittwoch wird die Linie X6 zwischen dem Hauptbahnhof und dem Klinikum die Buslinie 6 am Morgen und Abend auf einen 15-Minuten-Takt verstärken. Die Buslinie X6 verkehrt in den Zeitfenstern von 5 bis 8 Uhr und von 19 bis 22.30 Uhr. Die Linie X6 würde regulär erst zum 20. April, mit Beginn des Sommersemesters, starten und dann in dem Zeitraum von 7.30 bis 8.30 Uhr in einem 20-Minuten-Takt fahren. Durch diese Verstärkerfahrten soll der Transport der Fahrgäste mit ausreichend Abstand zu anderen Fahrgästen in den Bussen gewährleistet sein.