Baustelle Ausbau der A3 – Sperrung der Landshuter Straße aufgehoben

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntagnachmittag, 22. März, gegen 16 Uhr konnte der Geh- und Radweg an der Landshuter Straße unterhalb der Autobahn A3 in Regensburg wieder für den Verkehr freigegeben werden. Stadtauswärts konnte die Fahrbahn bereits kurz nach 15 Uhr für den Verkehr freigegeben werden.