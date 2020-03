Veranstaltungen entfallen Eingeschränkter Parteiverkehr in der Bezirksverwaltung

Foto: Weedezign/123rf.com

Der Bezirk Oberpfalz bittet aufgrund der aktuellen Gesundheitslage, von persönlichen Besuchen in der Bezirksverwaltung in Regensburg abzusehen. Die Mitarbeiter stehen für Anliegen und Anträge gerne telefonisch, per Post, Fax oder Mail zur Verfügung.