Bayern fördert Heimatstuben Neutraublinger Versprechen eingehalten - Stärkung der Vertriebenenkultur

Der Bayerische Landtag schafft ein Förderprogramm zum flächendeckenden Erhalt sudetendeutscher Heimatstuben in kommunalen Museen. Das haben die Abgeordneten des Finanzausschusses am Dienstagvormittag, 17. März, beschlossen.

Neutraubling. Erfolgreich dafür eingesetzt hatte sich der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt von den Freien Wählern. Gotthardt erfüllt damit ein 2018 gegenüber Vertriebenenvertretern in Neutraubling gemachtes Versprechen: „Uns geht es um die flächendeckende Erinnerungskultur. Darum, der Nachwelt mitzugeben, was Vertriebene vor Ort erlebt und geleistet haben“. Dies gelte umso mehr in einer Zeit, „in der viele Zeitzeugen noch unter uns sind“. Ihre Erinnerungen in der Fläche zu halten, sei das Ziel des zunächst einmal mit 500.000 Euro ausgestatteten Förderprogramms: „Wir wollen Kommunen und Verbänden vor Ort einen Impuls, eine Anschubfinanzierung geben, um bestehende Heimatstuben zu sanieren und zu erweitern oder aber neue einzurichten“, sagt Gotthardt. Angesiedelt werde der Topf im Sozialministerium.