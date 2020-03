Knappes Ergebnis in Zeitlarn: Andrea Dobsch von den Freien Wählern und Bürgermeister Franz Kröninger von der SPD liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Zeitlarn. Dobsch (40,95 Prozent) und Kröninger (39,46 Prozent) müssen nun am 29. März nochmal ran, erst in der Stichwahl wird sich entscheiden, wer in den kommenden sechs Jahren die Geschicke in Zeitlarn lenkt. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,26 Prozent.

Das Ergebnis im Einzelnen:

Florian Bucher (CSU): 19,59 Prozent

Andrea Dobsch (Freie Wähler): 40,95 Prozent

Franz Kröninger (SPD): 39,46 Prozent