Es war knapp, doch am Ende sollte es auf Anhieb nicht reichen: Tegernheims Bürgermeister Maximilian Kollmannsberger muss in die Stichwahl.

Tegernheim. Kollmannsberger, der seit 2014 Bürgermeister in Tegernheim ist, brachte es auf 48,10 Prozent. In der Stichwahl am 29. Mörz trofft er auch Jürgen Beier von der CSU, der 39,52 Prozent der Stimmen erringen konnte. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,83 Prozent.

Das Ergebnis im Einzelnen:

Jürgen Beier (CSU): 39,52 Prozent

Maximilian Kollmannsberger (Freie Wähler): 48,10 Prozent

Sandra Scheck (SPD): 12,37 Prozent