Kommunalwahlen 2020 Ergebnis aus Holzheim am Forst – einziger Kandidat Andreas Beer holt „nur“ 68,30 Prozent

Foto: Ursula Hildebrand

Andreas Beer ist seit 2014 Bürgermeister in Holzheim am Forst. 2020 trat er ohne Gegenkandidat an. Das ist eigentlich gut für 90 Prozent plus X. Eigentlich ...