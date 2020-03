Kommunalwahl 2020 Ergebnis aus Brennberg – einzige Kandidatin Irmgard Sauerer (Freie Wählerschaft Brennberg) wiedergewählt

Die amtierende Bürgermeisterin Irmgard Sauerer (Freie Wählerschaft Brennberg) trat bei der Kommunalwahl 2020 als einzige Kandidatin an und wurde mit 90,03 Prozent wiedergewählt.

Brennberg. In Brennberg trat die amtierende Bürgermeisterin Irmgard Sauerer (Freie Wählerschaft Brennberg) als einzige Kandidatin an und wurde mit 90,03 Prozent wiedergewählt. 2008 wurde sie mit 57,88 Prozent gewählt und 2014 ohne Gegenkandidaten mit 92,65 Prozent wiedergewählt. Auf 9,97 Prozent der Stimmzettel standen am Sonntag, 15. März, andere, von Wählern vorgeschlagene Personen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 70,01 Prozent.

Das Ergebnis im Einzelnen:

Irmgard Sauerer (Freie Wählerschaft Brennberg): 90,03 Prozent.