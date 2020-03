CSB-Umfrage ergab Über 60 Prozent sind gegen eine Straßenbahn mit Schienen und Oberleitung

Eine Umfrage der CSB (Christlich-Soziale Bürger) zu den Themen „Straßenbahn auf Schienen mit Oberleitung“ und „Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel“ fand große Resonanz. Es blieb aber nicht nur beim Abstimmen, viele nutzten die Gelegenheit und gaben Kritik und Anregungen weiter.

Regensburg. Das Ergebnis der CSB-Umfrage zeigte, dass von den Befragten nur 14,06 Prozent sehr häufig und nur 9,69 Prozent häufig mit dem Bus regelmäßig unterwegs sind. 25 Prozent fahren nie mit dem Bus und 35 Prozent nur selten.

Der Ticketpreis im Nahverkehr wurde angehoben. Die CSB wollte wissen, ob sich dadurch das Nutzungsverhalten verändert hat: 59,01 Prozent gaben an, es hätte keine Auswirkung gehabt, aber 40,06 Prozent benutzen den Bus seitdem weniger. Insgesamt gaben 86,6 Prozent der Befragten an, dass die Buspreise „zu hoch“ sind. 38,6 Prozent sind unzufrieden mit der Taktung und nur 14,24 Prozent zufrieden damit. Bei der Strecken- und Linienführung sprachen sich 41,13 Prozent unzufrieden aus und mit „teils /teils“ waren es 22,15 Prozent. Zufrieden damit waren lediglich 12,66 Prozent. Beim Angebot der Sitz- und Stehplätze zeigten sich 49,20 Prozent unzufrieden. 35,44 Prozent sind unzufrieden mit dem Beginn und Ende der Fahrzeiten. 70,72 Prozent befürworten die kostenfreie Nutzung des Altstadtbusses Emil und nur 10,31 Prozent gaben an, nie mit dem Auto zu fahren.

Für Oberbürgermeisterkandidat Christian Janele ein klarer Auftrag, dass die Regensburgerinnen und Regensburger den Öffentlichen Nahverkehr deutlich mehr nutzen würden, wenn Preis, Taktung und Linienführung verbessert werden. „Genau hier setze ich an, wenn wir den Autofahrer vom Steuer locken wollen, 27,59 Prozent haben angegeben, dass sie nie mit dem Fahrrad fahren, häufig und sehr häufig fahren 32,29 Prozent. Selten und manchmal fahren 40,12 Prozent der CSB- Befragten. „Wir müssen Geld in sichere und gut ausgebaute Fahrradwege investieren und an Ladestationen für E- Bikes denken. Ich fordere einen Fahrradbeauftragten, der sich ausschließlich um diese wichtigen Belange rund ums Radfahren kümmert“, so Janele.

Auf die Frage, ob auf die schienengeführte Stadtbahn mit Oberleitung für 500 Millionen verzichtet werden sollte und lieber in einen attraktiven ÖPNV mit einem modernen E-Tram-Bus auf leisen Gummireifen, der flexibel einsetzbar ist, angeschafft werden soll, antworten 61,87 Prozent, dass sie gegen die von der Stadtführung, geplanten Straßenbahn sind. 15 Prozent haben mit „weiß nicht“ geantwortet und mit „nein“ lediglich 16,25 Prozent und mit „eher nein“ 6,88 Prozent.

Das sich so viele gegen die von der Stadtführung geplante Straßenbahn ausgesprochen, überrascht Janele nicht, denn eine solche Planung hat man vor der vorigen Jahrhundertwende eingeführt und ist einfach nicht mehr zeitgerecht. Schon allein der Bau dieser Schienenstrecke kostet Millionen und beeinträchtigt durch die Baustellen jahrelang den Regensburger Verkehr. Zudem belegen die Schienen Straßenraum und die Oberleitungen mit ihren Drahtnetzen verschandeln das Stadtbild. Auch bedeutet Schienen zu legen und zu befahren immer ein Eingriff in andere Verkehrsarten. Fakt ist, ein Bus braucht eine Straße für alle, eine Straßenbahn braucht Schienen für sich allein.

Janele: „Bleibt die angebliche Umweltfreundlichkeit“. In absehbarer Zeit werden alle Busse elektrobetrieben fahren. Dann ist auch der große Vorteil der Straßenbahn dahin.“ Der OB-Kandidat von der CSB stellt sich für Regensburg eine moderne, elektrische, nicht schienengebundene E- Tram (ohne Oberleitung), wie sie zum Beispiel schon im französischen Amiens oder in Barcelona fährt, vor. Wie allgemein bekannt, plant die Stadtführung, die Verkehrswende mittels einer schienengeführten Stadtbahn durchzuführen. Das Großprojekt, das bis zu einer halben Milliarde Euro kosten könnte, solle voraussichtlich im Jahr 2035 beendet sein. „Das ist alles viel zu umständlich und dauert viel zu lange“, bemerkt Christian Janele. In der heutigen, modernen Zeit würden ganz andere Lösungen zur Verfügung stehen.

„Was wir brauchen, ist eine moderne, flexible und elektrisch betriebene Doppelgelenktram, die auf leiseren Gummireifen fährt.“ Die Umstellung im ÖPNV auf Elektroantrieb sei laut Christian Janele in einem bis eineinhalb Jahren möglich und sei zu- dem ein wichtiger Beitrag für Klima und Umwelt. Ein weiterer Punkt: „Auf diese Weise könnten auch die Stadt Neutraubling und andere Umlandgebiete sofort angeschlossen werden“, ergänzt der CSBler. Zwar wird vorgehalten, dass die „Straßenbahn auf Schienen“ laut Gutachten die beste Lösung sei, verschwiegen wird jedoch, dass die moderne, elektrische E- Tram gar nicht berücksichtigt wurde. Im direkten Vergleich wäre sie jedoch die bessere Lösung.

Janele appelliert deswegen an alle stimmberechtigten Regensburgerinnen und Regensburger: „Wer einen sinnvollen Umgang mit dem Geld der Bürger will und für eine Verkehrspolitik mit Weitblick ist, sollte am 15. März ganz bewusst sein Kreuz auf den Stimmzettel bei der CSB machen.