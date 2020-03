Pilotprojekt Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene

Tobias Gotthardt (rechts) mit AdR-Präsident Karl-Heinz Lambertz (Mitte). Foto: Bildarchiv Bayerischer Landtag/Philipp Seitz

Erfolg für den Regensburger Landtagsabgeordneten Tobias Gotthardt. Der Freie-Wähler-Politiker aus Kallmünz macht sich für konkrete Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene stark. Nun wurde der Bayerische Landtag für die Teilnahme am Pilotprojekt des europäischen Ausschuss der Regionen (Comittee of the Regions) „Input aus politischen Debatten in Regionalparlamenten“ ausgewählt.