Fairtrade als Vorbild Stadtjugendring Regensburg will deutliches Zeichen für fairen Handel setzen

Es ist ein klares Zeichen für fairen Handel: Der Stadtjugendring Regensburg setzt nicht nur bei seinen Veranstaltungen und Tagungen auf Produkte aus fairem Handel, sondern bietet seit kurzem auch in seiner Geschäftsstelle Fairtrade-Artikel an.

Regensburg. Regensburgs Bürgermeister Jürgen Huber betonte, dass es gelte, in einer globalen Wirtschaft auf faire Arbeitsbedingungen und Preise zu achten. Wer konsumiere, der sei ein Akteur und könne so auch Produktionsbedingungen mitbestimmen. „Wir müssen Verantwortung für unser Handeln übernehmen.“ Das Fairtrade-Regal im Büro des Stadtjugendrings setze so „ein dickes Ausrufezeichen“ und schaffe gleichzeitig Bewusstsein für fairen Handel.

Stadtjugendring-Vorsitzender Philipp Seitz betonte, dass er sich von der Initiative des Stadtjugendrings eine Vorbildwirkung erhoffe: „Umso mehr Verbände und Organisationen hier mitmachen, umso mehr können wir gemeinsam erreichen.“ Auch größere Unternehmen sollten überlegen, ob sie nicht Fairtrade-Waren im Automaten anbieten und so ein sichtbares Bekenntnis für fairem Handel ablegen. Dem Stadtjugendring sei der faire Handel ein Anliegen, weshalb er sich seit langem in der Steuerungsgruppe „Fairtrade Town Regensburg“ engagiere. So gehe es in der Steuerungsgruppe etwa darum, den Konsum von Kleidung zu überdenken, sagte Daniela Kronschnabl vom Vorstand des Stadtjugendrings.

Für Patrick Weißler vom Stadtjugendring ist es ein Trend, dass junge Menschen bei ihrem Einkauf Verantwortung übernehmen wollen. „Gerade deshalb sollte beim Einkaufen auf die Produktionsbedingungen geachtet werden.“ Regional und fair gehandelte Waren sollten vermehrt gekauft werden. Stadtjugendring-Geschäftsführerin Stefanie Schmid ist von der Idee des fairen Handels überzeugt. Dass das Konzept beim Stadtjugendring ankomme, werde dem Team regelmäßig deutlich vor Augen geführt: „Wir kommen mit dem Nachfüllen des Regals kaum mehr nach“, sagte sie. Die Geschäftsstelle überlege deshalb bereits, das Regal zu erweitern und noch mehr Produkte in das Portfolio aufzunehmen. Derzeit bietet der Stadtjugendring unter anderem Tee, Kaffee, Honig, Kekse, Schokolade und ökologische Einkaufsbeutel zum Selbstkostenpreis an. Das Geld wird in eine Vertrauenskasse geworfen. Bürgermeister Jürgen Huber zeigte sich von der Initiative begeistert: „Das hat echte Vorbildfunktion!“