Wolbergs-Prozess Die „To-do-Liste“ beschäftigt die Staatsanwaltschaft noch immer

Der Prozess gegen den vorläufig suspendierten Oberbürgermeister der Stadt Regensburg, Joachim Wolbergs, wird immer mehr zu einem Grundkurs in Kommunalpolitik. Wer darf wann mit wem sprechen? Wer schreibt wem Mails und warum? Und: Gilt das alles auch für Bauträger und Immobilienunternehmer? Am Freitag, 6. März, sagte ein ehemaliger Mitangeklagter aus der Baubranche vor dem Landgericht Regensburg aus.

Regensburg. Das Verfahren gegen den jetzigen Zeugen Martin S. war vorläufig eingestellt worden, die Geldauflage sei aber noch nicht bezahlt, so der Zeuge.

Zunächst drehten sich die Fragen um den Begriff „Entwicklungsfibel“, eine solche hat es wohl für den Regensburger Stadtosten gegeben. S. berichtete, dass der Arbeitstitel „Entwicklungsholismus“ gelautet habe. Der Titel sei zu sperrig gewesen, man habe sich dann auf „Fibel“ geeinigt. Grundsätzlich sei diese Fibel dazu gedacht, ein Gebiet ganzheitlich zu betrachten. Erste Schritte dazu seien bereits im Oktober 2008 schriftlich fixiert worden. Die Frage, wie der Standort der ehemaligen Zuckerfabrik genutzt werden könne, habe Einfluss auf alles, was sich drumherum befindet. „Man beschäftigt sich immer mit dieser Frage“, antwortete S. dann auf die Frage, warum man sich überhaupt mit Flächen befasse, die einem nicht gehören, und dazu eine Stellungnahme abgebe. „2007 habe man das auch schon für das Areal des ehemaligen Schlachthofes und die Babostraße getan. Auch die Öffentlichkeit sei oft über die mögliche Entwicklung im Stadtosten informiert worden. Martin S. zählte 460 Termine in den Jahren 2008 bis 2016: Konzepte wurden vorgestellt, die Fraktionen informiert, Ortsbegehungen abgehalten und Vorträge gehalten. Immer wieder habe man dann auch schriftliche Unterlagen weitergegeben, natürlich auch an Stadträte und Verwaltung. Auch an Joachim Wolbergs seien zumindest Auszüge aus der Fibel gegangen. Dieser habe auch vor seinem Hintergrund als dritter Bürgermeister wissen wollen, wie es bei den sozialen Belangen im Osten weitergehen könnte.

Zweites Stichwort an diesem Freitag war die „To-do-Liste“. Wolbergs habe damals wissen wollen, welche Entwicklungsprozesse in der Stadt möglich seien und womit man beginnen müsse, um dann weiter planen zu können. Letztlich, so S., sei diese Liste nichts anderes gewesen als ein Exzerpt aus der Fibel. Ähnliche Listen habe es auch an die Verwaltung gegeben. Und: Viele Dinge seien auch mit dem damaligen OB-Kandidaten der CSU besprochen worden, der aber habe weniger Interesse für „unkonventionelle“ Planungen gezeigt, so S..

Joachim Wolbergs erklärte, er habe sowohl die Fibel als auch die „To-do-Liste“ angefordert. Hintergrund seien die anstehenden Koalitionsverhandlungen gewesen, letztlich habe von den Projekten nur die Stadtteilbibliothek Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden. Er habe sich eben für viele Dinge interessiert: „Mir fehlt jegliches Verständnis, dass man versucht, in alles etwas hineinzuinterpretieren“, so Wolbergs. „Ich bin ein normaler politischer Mensch, ich habe mich auch für den Reptilienzoo interessiert, das ist auch nicht meine Aufgabe.“

Der Prozess wird am 25. März fortgesetzt.