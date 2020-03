Könner durch Er-fahrung Fahrfertigkeitstraining schärft Fahranfängern das Gespür für kritische Situationen

Der Landkreis Regensburg unterstützt auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Könner durch Er-Fahrung“ der Verkehrswacht Regensburg e. V – ein Fahrfertigkeitstraining für alle „ein- bis zweijährigen Besitzer“ eines Führerscheins für Auto oder Motorrad.

Regensburg. „Nutzen Sie die Chance, risikoreiche Situationen im geschützten Umfeld zu er-fahren“, motiviert Landrätin Tanja Schweiger zur Selbsterfahrung. Im letzten Jahr haben 104 junge Verkehrsteilnehmer aus Stadt und Landkreis am Fahrtraining teilgenommen.

Der Kurs soll den Blick für kritische Verkehrslagen und das Gespür für das eigene Fahrzeug schärfen durch Video-Filme, Diskussionen und praktische Übungen auf einem Geschicklichkeitsparcours. Er hilft den Fahranfängern Unfälle noch besser zu vermeiden. Auch erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Urkunde sowie eine Broschüre mit vielen erprobten Könner-Tipps, informiert die Landrätin weiter. Unter den bayerischen Kursteilnehmern werden außerdem Bausparverträge sowie Sparbücher verlost.

Anmeldung

Teilnehmen können alle Fahranfängerinnen und Fahranfänger, die ihre Fahrerlaubnis zwischen dem 1. Juni 2018 und 1. Juni 2019 erteilt bekommen haben. Die Gebühr beträgt 18 Euro – Vorabüberweisung erwünscht. Anmeldung per Mail an verkehrswacht.rbg@online.de. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0941/ 9427-1856 oder 7803-1545 (Dienstag 10 bis 13 Uhr) und online unter www.verkehrswacht-regensburg.com.

Termine sind jeweils samstags von 8.30 bis 14 Uhr am 16. Mai, 30. Mai, 6. Juni, 27. Juni, 18. Juli, 25. Juli, sowie für Senioren am 5. September und 10. Oktober sowie am Samstag, 28. März, von 10 bis 15 Uhr, Freitag, 24. April von 13 bis 18 Uhr und am Samstag, 25. April von 9 bis 14 Uhr – weitere mögliche Termine unter www.verkehrswacht-regensburg.com.