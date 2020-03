Null Empfang Eklatante Löcher im digitalen Feuerwehrfunk – Brief an den Innenminister

Direkt vor dem Grafenwinner Feuerwehrhaus proben die Kommandanten Harald Richter und Armin Dächert gemeinsam mit Landtagsabgeordneten Tobias Gotthardt und Feuerwehrkameraden den Funk-Ernstfall. Foto: Seitz

Wenn Kommandant Armin Dächert in seinem Wohnhaus steht, zeigt das moderne Funkgerät an seinem Gürtel keinen einzigen Balken an: „Wir haben hier in Grafenwinn und vielen anderen Gemeinden der Region eklatante Löcher in der Abdeckung des digitalen Feuerwehrfunks.“