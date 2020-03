Direkter Draht nach Brüssel Bayerischer Landtag beteiligt sich an EU-Pilotprojekt

Die künftige Beteiligung des Bayerischen Landtags an EU-Pilotprojekt der Europäischen Union „Input aus politischen Debatten in Regionalparlamenten“ ist Erfolg der Freien Wähler, meldet Tobias Gotthardt, europapolitischer Sprecher der FW- Landtagsfraktion und Vorsitzender des Europaausschusses.

München. „Wir Freie Wähler setzen uns schon seit Jahren massiv für eine stärkere Beteiligung der Regionalparlamente innerhalb der Europäischen Union ein. Die Teilnahme des Bayerischen Landtages am EU-Pilotprojekt ‚Input aus politischen Debatten in Regionalparlamenten‘ des Ausschusses der Regionen (AdR) ist ein großer Erfolg der Freien Wähler“, so Tobias Gotthardt.

Im direkten Austausch mit AdR-Präsident Karl-Heinz Lambertz und anderen Vertretern in Brüssel haben sie sich für eine bayerische Beteiligung an diesem Vorzeigeprojekt starkgemacht. Dies ist ein wichtiger Schritt, damit die Europäische Union weiterhin mit ihren Regionen in Kontakt bleibt: Denn um erfolgreich zu sein, muss Europa seine Bürger vor Ort mitnehmen. Der Europaausschuss des Bayerischen Landtages koordiniert die Vorschläge, die direkt an die Kommission, den Rat und an das Europaparlament gehen. Es handelt sich um einen direkten Draht nach Brüssel – ohne Umwege über Berlin. „Für uns in Bayern ist dies eine große Chance, Europa wirksam mitzugestalten sowie die Regionen in Brüssel weiterhin zu stärken – ein Herzensanliegen der Freien Wähler. Deshalb unterstützen wir den Startschuss dieses Projekts am 9. Mai 2020 zusätzlich mit einer eigenen parlamentarischen Veranstaltung hier im Maximilianeum – um Bürger und Europa weiter zueinander zu bringen“, erklärt Gotthardt.