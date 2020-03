Ressourcen schonen Alte Handys für den guten Zweck spenden

Die Handysammelaktion in Bayern will Ressourcen schonen und gleichzeitig Gutes tun. Auch der Eine-Welt-Laden Teublitz und Abgeordneter Tobias Gotthardt beteiligen sich.

Teublitz. Das alte Handy entsorgen und dabei Gutes tun: Das ermöglicht eine Handysammelaktion, die Mission-Eine-Welt und das Eine-Welt-Netzwerk Bayern ins Leben gerufen haben. Das Team des Eine-Welt-Laden Teublitz um Vorsitzende Christine Luber und der Abgeordnete Tobias Gotthardt, Vorsitzender des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen des Landtags, informierten nun über diese Aktion. Rund 124 Millionen gebrauchte Handys liegen nach Angaben des Eine-Welt-Netzwerk Bayern ungenutzt und vergessen in deutschen Schubladen. Und dass, obwohl durch das Recycling der Geräte viel Gutes für die Umwelt erreicht werden konnte.

Besonders und einzigartig in Deutschland an der Handyaktion sei der DEKRA-auditierte Rücknahme- und Datenlöschprozess, heißt es vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern. So werde ein fachgerechter Umgang mit gespendeten Geräten garantiert. Das Team des Eine-Welt-Laden Teublitz informierte gleichzeitig darüber, dass Handys per Gesetz Elektroschrott seien und auch als solcher entsorgt werden müssen. Sie gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen beim Recyclinghof der Kommune abgegeben oder zum Hersteller beziehungsweise Verkäufer zurückgebracht werden.

Ziel des Gesetzes sei der Schutz von Umwelt und Gesundheit. Zusätzlich soll es helfen, natürliche Ressourcen zu schonen. Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt lobte die Sammelaktion des Eine-Welt-Laden Teublitz und rief dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Im Eine-Welt-Laden in Teublitz können Interessierte ihr altes Handy für die Aktion abgeben. Auch er werde in seinem Bürgerbüro in Kallmünz im Landkreis Regensburg eine Sammelbox aufstellen, versicherte der Abgeordnete. Mit den Erlösen aus der Aktion werden vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern und der Mission-Eine-Welt wohltätige Projekte unterstützt.