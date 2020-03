Landkreis Cham Wahlergebnisse der Kommunalwahlen kurz nach Auszählung im Internet

Foto: 123rf.com

Das Landratsamt Cham bietet zu den Kommunalwahlen am Sonntag, 15. März, wieder eine schnelle Information der Bürgerinnen und Bürger an: Schon kurz nach der Auszählung werden die Ergebnisse der Landrats- und Bürgermeisterwahlen am Abend des Wahlsonntags über die Internet-Seiten des Landkreises abrufbar sein.