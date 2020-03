Neue Großaufsteller Ribisl-Partie solidarisiert sich mit den Klimaschutzprotesten

Foto: Ribisl-Partie

Am Dienstag, 10. März, stellten Aktive der Ribisl-Partie an der Kreuzung Frankenstraße und Drehergasse in Regensburg ein neues großformatiges Malkampfplakat auf, das von jungen Aktivistinnen und Aktivisten in der „Grünen Flora“ im Ribisl-Haus gemalt wurde.