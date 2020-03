Keine Zuständigkeit Regensburger SPD reagiert gereizt auf CSU-Forderung nach Corona-Testzentrum

„Die Forderungen der CSU-Stadtratsfraktion nach Maßnahmen der Stadt gegen die Ausbreitung des Coronavirus sind vom Wahlkampf getrieben und beweisen eine erschreckende Ahnungslosigkeit“. Damit reagierte der Vorsitzende des SPD-Stadtverbands Regensburg, Juba Akili, auf eine entsprechende Pressemitteilung der CSU-Stadtratsfraktion.

Regensburg. Die Einrichtung eines Corona-Testzentrums sei nämlich in der Zuständigkeit des staatlichen Gesundheitsamts, das in Regensburg anders als in München oder Augsburg beim Landratsamt angesiedelt sei. Die Bürgermeisterin sei Leiterin des Krisenstabs und kümmere sich von Anfang an täglich um die notwendigen Maßnahmen – „statt Angst zu schüren und heiße Luft im Wahlkampf zu verbreiten“. Sie setze dabei die Empfehlungen der Staatsregierung und des Robert-Koch-Instituts konsequent um. Die SPD erwartet von der CSU eine sachliche Mitarbeit bei der Bewältigung der Probleme „und keine Showanträge wie die Forderung nach einer Stundung der Gewerbesteuervorauszahlungen, die nicht in der Zuständigkeit der Stadt, sondern des bayerischen Finanzministeriums liegt“.