Nittendorfer Kommunalpolitikerin Marianne Royes für „beispielhaftes Engagement“ ausgezeichnet

Der Regensburger Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt hat Marianne Royes aus Nittendorf mit der „Kommunalen Viktoria“ ausgezeichnet. Der Preis soll das Engagement verdienter Frauen in der Kommunalpolitik würdigen und gleichzeitig dazu anregen, sich politisch einzubringen.

Nittendorf. Der Regensburger Abgeordnete betonte bei einem frauenpolitischen Empfang, dass Royes sich seit mittlerweile fast 50 Jahren politisch einbringt. So sei sie sowohl im Orts- als auch im Kreisverband der Freien Wähler eine „tragende Säule und wichtige Stütze“. Royes sei aus der politischen Arbeit nicht mehr wegzudenken, sagte Gotthardt. „Sie ist weit über die Parteigrenzen hinaus hoch angesehen für ihr Engagement und ihre Sachpolitik.“

Gleichzeitig erinnerte Gotthardt daran, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein Grundprinzip der EU sei. Es gehe ihm um ein Europa, in dem alle Menschen die gleichen Rechte und Möglichkeiten genießen, und unabhängig von ihrem Geschlecht den identischen Lohn für die gleiche Arbeit erhalten. Es gehe darum, aktiv mehr Bewusstsein für die Bedeutung der Frauenrechte zu schaffen. Mehr Frauen in der Politik müsse deshalb auf allen Ebenen ein erklärtes Ziel sein.

Anlässlich des Weltfrauentags hatte der Abgeordnete zu einem parteiübergreifenden, frauenpolitischen Empfang in sein Bürgerbüro geladen – und war dort der einzige Politiker. Gerade in den bayerischen Kommunalparlamenten sei die Zahl von Frauen und Männern noch ungleich verteilt, hob Gotthardt hervor. Von knapp 40.000 bei der Kommunalwahl im Jahr 2014 gewählten Personen seien mehr als 80 Prozent Männer. In nicht einmal jedem zehnten Rathaus gebe es eine Bürgermeisterin. „Wir haben hier noch viel Luft nach oben“, sagte Gotthardt.

Ihm war es wichtig, mit dem frauenpolitischen Empfang auch eine Möglichkeit zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch von kommunalpolitisch engagierten Politikerinnen zu etablieren. Neben Politikerinnen der Freien Wähler waren unter anderem auch Kreisrätin Dr. Eva Schropp (Bündnis90/Die Grünen) und die Kallmünzer Markträtin Angela Weigert (SPD) gekommen.