Coronavirus CSU sagt Auftritt von Friedrich Merz in Regensburg ab

Die CSU in Regensburg geht auf Nummer sicher und sagt die Großveranstaltung mit Friedrich Merz am kommenden Freitag ab.

Regensburg. „Wir gehen kein Risiko für unsere Gäste ein. Der Schutz der Bevölkerung und die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger gehen auf jeden Fall vor“, erklärte die OB-Kandidatin der CSU, Dr. Astrid Freudenstein. Zu der Veranstaltung im Kolpinghaus am Freitag, 13. März, hatte die Mittelstandsunion der CSU gut 550 Gäste erwartet. Nach Berücksichtigung der neuesten Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und nach Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass der Infektionsschutz oberste Priorität habe. „Wir bedauern die Absage sehr und bitten um Verständnis für diese Entscheidung“, so der Vorsitzende der Mittelstandsunion, Thomas Zeilhofer. Friedrich Merz, der sich derzeit um den Vorsitz der CDU bewirbt, versprach Astrid Freudenstein in einem persönlichen Telefongespräch, den Besuch in Regensburg zu einem späteren Zeitpunkt sehr gerne nachzuholen.