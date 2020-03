Wahlen am Sonntag Die Landrätin will ihren Posten verteidigen – die Mitbewerber wollen selbst ans Ruder

Am 15. März stehen die Kommunalwahlen an – viele Augen richten sich auf die Stadt Regensburg, denn dort wird es bei der Wahl des Oberbürgermeisters besonders spannend. Doch auch im Landkreis stehen wichtige Wahlen an: Kann Tanja Schweiger von den Freien Wähler ihren Posten als Landrätin verteidigen? Oder sitzt am Ende Rainer Mißlbeck von der CSU auf dem Chefsessel im Landratsamt? Können Sonja Kessel von den Grünen oder Reinhard Peter von der SPD die Wahl für sich entscheiden? Oder kommt es am 29. März zu einer Stichwahl?

Landkreis Regensburg.

Die CSU schickt Rainer Mißlbeck aus Wenzenbach ins Rennen. Er sagt: „Es gibt viel zu tun, und ich habe große Freude daran, etwas Positives zu bewegen“, deshalb will Mißlbeck Landrat werden. Seine wichtigsten Punkte, die er angehen möchte, sind Mobilität, Digitalisierung und Umweltfreundlichkeit, aber auch zu den so genannten „weichen“ Themen hat er eine klare Position: „Kultur und Soziales sind der Kitt einer erfolgreichen Region, entwickelt in enger freundschaftlicher Verbindung mit der Stadt Regensburg“, so Mißlbeck weiter.

Sonja Kessel von den Grünen liegt der Landkreis am Herzen, zudem müssten „die Stellschrauben im Sinne der Klimapolitik“ gestellt werden. „Was werden uns die nachfolgenden Generationen in den Gemeinden sagen, wenn wir nicht für die Zukunft streiten und arbeiten würden? Sage keiner, er habe es nicht gewusst ...!“ Kessel will eine S-Bahn zusammen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auf den Weg bringen, das Tierwohl stärken und „Unternehmerinnen und Unternehmer des gesamten Landkreises zusammenholen, damit das Thema Asylbewerber und Einwanderer so positiv auf den Weg gebracht werden kann, dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer wie unsere Geflüchteten alle was davon haben“, so Kessel, die aus Brunn stammt.

Mit dem Bonus der Amtsinhaberin geht Tanja Schweiger aus Pettendorf für die Freien Wähler ins Rennen, „weil ich die erfolgreiche Arbeit der letzten sechs Jahre fortsetzen will“. Schweiger möchte „die begonnen Projekte gerne zum Ziel bringen und mit meinem Netzwerk und meinen Erfahrungen in Verwaltung, Politik, Ehrenamt und Wirtschaft unseren Landkreis als Ganzes weiter voranbringen“. Sie setzt auf noch mehr Klimaschutz – „sowohl durch Stromeinsparung und eigene Stromerzeugung als auch durch noch mehr regionales Bewusstsein im Bereich der Ernährung im Rahmen unserer Ökomodellregion“, auf die erfolgreichen Kreiskliniken, deren Bekanntheitsgrad sie ausbauen will, und auf die Entwicklung „eines eigenes Landkreisbewusstseins – auch im Bereich der Wirtschaft“

Für die SPD tritt Reinhard Peter aus Tegernheim an. Er will, „dass unser Landkreis sozial gerecht, modern, infrastrukturell gut aufgestellt, wirtschaftlich stark und umweltfreundlich ist. Nach dem Motto ,Original Sozial‘“, seinem Wahlkampfmotto. Die Durchsetzung bezahlbaren Wohnraums, eine bessere Vetaktung des ÖPNV, die Verbesserung des Radwegenetzes sowie Park&Ride-Plätze an den Verkehrsknotenpunkten sind seine Schwerpunkte, aber auch die Förderung von Tradition und Fremdenverkehr sind für ihn wichtig.

Einig sind sich alle Vier, dass eine Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg unbedingt notwendig ist. Gerne wird der Spruch „Stadt und Land – Hand in Hand“ verwendet. „Dieser romantische Spruch darf über die unterschiedlichen politischen Sichtweisen nicht hinwegtäuschen. Umso wichtiger ist es, dauerhaft und ständig die Verbindungen zur und die Netzwerke in der Stadt zu pflegen“, sagt Mißlbeck. „Das Sozialticket, das im Landkreis zu Beginn des Jahres eingeführt wurde und in der Stadt schon vorher, ist ein Stadt-Land-Projekt, wofür ich den letzten Kreistagsfraktionen der Koalition meinen Dank ausspreche“, so Kessel. „Gern erweitern wir die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hilfe für alle, wie beispielsweise Lehrstellen-Suchende. Damit wir die Fachleute im Landkreis und der Stadt stützen und Fachmenschen generieren, die unser Arbeitsmarkt so dringend nötig hat.“ Schweiger kann in Sachen Zusammenarbeit auf fast sechs Jahre Arbeit zurückblicken: „Ich hatte sowohl mit Joachim Wolbergs als auch mit Gertrud Maltz-Schwarzfischer monatliche Besprechungen, um die wichtigen Themen abzustimmen. Das möchte ich auch weiterhin. Ein gutes Miteinander zwischen Stadt- und Landkreisspitze ist die notwendige Grundlage für eine erfolgreiche Region. “ Für Peter bilden Stadt und Land eine Region: „Es kann nur gemeinsam wirtschaftlich vorwärts gehen. Wir im Landkreis haben Flächen für Betriebsansiedlungen, qualifizierte Arbeitskräfte und kulturelle Vielfalt mit starken Sehenswürdigkeiten. Die Eifersüchteleien der einzelnen Kommunen muss der Vergangenheit angehören. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um die Region voran zu bringen.“

Am 15. März wird sich entscheiden, welchen Ideen die Wählerinnen und Wähler am meisten vertrauen. Der Amtsbonus bringt sicherlich einige Vorteile für Tanja Schweiger, doch zu sicher darf auch sie sich nicht sein. Wahlen sind immer für Überraschungen gut. Wenn nicht am, 15. März, dann vielleicht bei einer Stichwahl am 29. März!