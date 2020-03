Landkreis Cham Sitzungen des Wahlausschusses zur Feststellung des Ergebnisses der Wahl

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses für die Wahl des Landrats und des Kreistages am Sonntag, 15. März, im Landkreis Cham findet am Dienstag, 31. März, um 16 Uhr, im Landratsamt Cham im ersten Stock in Zimmer 103 im kleinen Sitzungssaal statt.