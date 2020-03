Stadtjugendring lädt ein Demokratie im Bayerischen Landtag erleben

Der Stadtjugendring Regensburg bedankt sich bei jungen, engagierten Menschen. Junge Ehrenamtliche bekommen dabei die Chance, den Landtag von innen kennenzulernen und mit einem Politiker zu diskutieren. Im Anschluss geht es in die Therme Erding.

Regensburg. Der Stadtjugendring Regensburg lädt am Samstag, 28. März, gemeinsam mit der Sportjugend Regensburg, der Wasserwachtjugend und der Feuerwehrjugend junge Ehrenamtliche und Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren zu einem gemeinsamen Besuch im Bayerischen Landtag ein. Dabei wird Jürgen Mistol, Grüner Landtagsabgeordneter aus Regensburg, die Jugendlichen durch den Landtag führen und die Fragen der Teilnehmenden beantworten. Im Anschluss geht es in die Therme in Erding, Europas größte Rutschenwelt.

Der Ausflug soll ein Dankeschön an alle jungen Menschen sein, die sich kulturell, sportlich und politisch ehrenamtlich engagieren und die Stadt mit ihrem Engagement bereichern. Natürlich sind alle interessierten Jugendlichen herzlich willkommen.

Anmeldeschluss ist am Sonntag, 22. März. Anmelden kann man sich über die Homepage des Stadtjugendrings im Internet unter www.jugend-regensburg.de. Bei weiteren Fragen kann man sich per Mail an stjr@jugend-regensburg.de informieren. Der Stadtjugendring ist telefonisch von Montag bis Donnerstag, von 8 bis 15 Uhr, und Mittwoch bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0941/ 561610 erreichbar.