Kommunalwahlen Integrationsbeirat sagt „nein zu Rassisten im Stadtrat und überall“

Foto: Ursula Hildebrand

„Der rassistische Anschlag in Hanau reiht sich ein in eine Serie von rechtsterroristischen Gewalttaten, die in den letzten Jahren stattgefunden haben (der antisemitische Anschlag in Halle, die Ermordung von Walter Lübcke in Kassel, der NSU usw.). Die Häufung von rechtsterroristischen Angriffen sind aktuell die größte Herausforderung für die offene Gesellschaft und die demokratische Ordnung“, so der Integrationsbeirat der Stadt Regensburg.