Kommunalwahlen Aufbruchstimmung im Wahlkampfendspurt – „die ÖDP wird zulegen“

Es war nicht abzusehen, dass selbst ein Saal für 200 Personen viel zu klein ist – ÖDP-Kreisvorsitzender Cornelius Herb entschuldigte sich gleich zu Beginn bei den Gästen und gab sich voller Optimismus: „Jetzt sind wir überzeugt, die Zahl unserer Stadträte deutlich zu steigern“.

Regensburg. OB-Kandidat Benedikt Suttner stellte die Eckpunktes des ÖDP-Programms vor – neben der Tatsache, dass die ÖDP keinerlei Firmenspenden annehme, dürfe die Abgrenzung vom Wachstumszwang ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der ÖDP-Politk sein, so Suttner.

Harald Klimenta, Physiker, Autor und unabhängiger Listenkandidat der ÖDP leitete zum Vortrag über, er befragte hierzu die ÖDP-Stadträtin Astrid Lamby zur kommunalpolitischen Umsetzung einer wachstumskritischen Politik. Lamby machte im Herbst letzten Jahres heftige Erfahrungen mit einem Stadtratsantrag: „Wir unterbreiteten lediglich den Vorschlag, den Verkehrskollaps und die Wohnungsnot zu bekämpfen, indem wir für begrenzte Zeit keine neuen Gewerbeflächen ausweisen. Ich habe selten erlebt, dass beinahe alle Fraktionen so über ein Thema herfallen. Die Räte hätten den Vorschlag auch einfach Ablehnen können. Aber sie beschimpften mich, bezichtigten mich der Nichteinhaltung des ,Amtseids zum Wohle der Stadt‘ und prophezeiten mir die Abwanderung sämtlicher Wirtschaftsbetriebe.“

Der Nachhaltigkeitsforscher Prof. Niko Paech (Universität Siegen), der sich selbst als „Störenfried“ im gängigen Wirtschaftssystem begreift, gefiel der ÖDP-Antrag indes so gut, dass er Lamby gleich zur „Heldin“ der Kommunalpolitik kürte. In seinem Vortrag erläuterte er, wie eine Wirtschaft ohne Wachstum stabil und frei von Arbeitslosigkeit aussehen könnte und stellte eine Vielzahl an Beispielen von Unternehmen und Projekten vor, die bereits in diese Richtung experimentierten und sich entwickelten, seine vielleicht wichtigste Botschaft lautet: „Eine genügsame Gesellschaft wird nicht von oben durchgesetzt werden können, die muss von den Bürgern selbst geschaffen werden.“

Das Video des Vortrags erscheint in Kürze auf der Webseite des Ortsverbands unter www.oedp-regensburg.de.