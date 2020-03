Gefährlich Trio turnet in Regensburg im bereich Eisenbahnbrücke im Hafengebiet im Gleisbereich herum

Drei Männer im Alter zwischen 28 und 33 Jahren haben sich am Samstag, 7. März, auf der Strecke Regensburg-Weiden innerhalb der Gleise aufgehalten und sich dadurch erheblich gefährdet. Gleichzeitig haben sie den Zugverkehr beeinträchtigt.

Regensburg. Eine Streife der Bundespolizei hat am Samstagnachmittag zwei Männer aus Regensburg und einen Mann aus München auf der Strecke Regensburg - Weiden bei Bahn-Kilometer 3,000 nahe der Eisenbahnbrücke im Hafengebiet angetroffen. Durch den Aufenthalt im Gleisbereich kam es aus Sicherheitsgründen in der Zeit von 15.57 bis 16.23 Uhr zu angeordneten Langsamfahrten in diesem Bereich und damit zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Nach ersten Erkenntnissen haben die Männer Videoaufzeichnungen gefertigt.

Neben der Beeinträchtigung des Bahnverkehrs haben sich die drei Männer auch erheblich selbst gefährdet. In Anbetracht des Alters kann von jugendlichem Leichtsinn wohl keine Rede sein. Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) sieht in derartigem Verhalten, ob vorsätzlich oder fahrlässig, ein ordnungswidriges Verhalten.

Die Beamten der Bundespolizei übergaben den Sachverhalt als nicht geringfügige Ordnungswidrigkeit an die Bußgeldstelle Schwandorf zur Ahndung.

Ob die von der Beeinträchtigung betroffenen Bahnunternehmen Regressansprüche an die die drei Männer stellen, ist hier nicht bekannt.