Wahlkampf Prominente Unterstützung für junge Stadtratskandidaten

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union Tilman Kuban war am Freitag, 6. März, zu Gast in Regensburg und unterstützte die jungen Kandidaten der CSU beim Wahlkampf.

Regensburg. Politische Infostände sind derzeit kein seltener Anblick in der Regensburger Altstadt. Am Stand der CSU allerdings stellte sich am Freitag ein prominenter Bundespolitiker den Fragen der Bürger – der Bundesvorsitzende der Jungen Union Deutschland Tilman Kuban. „Auf der Stadtratsliste der CSU finden sich viele junge Leute auf aussichtsreichen Plätzen. Das muss man unterstützen“, so Kuban.

Der Regensburger Kreisvorsitzende der Jungen Union Tim Helmes freute sich über den bereits zweiten Besuch des neuen Bundesvorsitzenden. Die Unterstützung aus Berlin sei ein starkes Zeichen dafür, dass man überregional gut vernetzt ist.

Die Junge Union steht in Regensburg insbesondere für eine Verbesserung des ÖPNV-Systems, für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und für die Digitalisierung der städtischen Verwaltung. „Wir haben viele neue Ideen für unsere Stadt. Es ist Zeit für frischen Wind in der Regensburger Kommunalpolitik“, so Helmes.