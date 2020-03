Zeichen für Toleranz „Beratzhausen ist bunt“ spendet für Flüchtlinge in Griechenland

Unter dem Motto „Beratzhausen ist bunt“ hatten im vergangenen Jahr zahlreiche Beratzhausener Initiativen ein Zeichen für ein friedliches Miteinander und Toleranz gesetzt.

Beratzhausen. Unter der Führung des Kuratoriums Europäische Kulturarbeit haben sich die Mitveranstalter TSV Beratzhausen, Bund Naturschutz, Mutter-Kind-Gruppen, Jusos Kreisverband Regensburg, JU Ortsverband Beratzhausen, Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Die Partei, Unabhängige Bürger, SPD, MUT Partei und Freie Wähler zu einem Fest im „Klangwerk“ organisiert.

Nun hat das Kuratorium einen Hilferuf aus Griechenland erhalten. Dort ist Michael Wittmann aktiv und baut für Flüchtlinge Pavillons, um ihnen Treffpunkte zu ermöglichen. Michael Wittmann war schon als Künstler bei einem Symposium in Beratzhausen. Er unterstützt seit einiger Zeit ehrenamtlich das Projekt „Habibi.Works“. Das unterstützt zurzeit nicht direkt auf Lesbos, sondern es ist wichtig, dass auch an anderen Orten in Griechenland humane Möglichkeiten für die Flüchtlingsbetreuung geschaffen werden. Dadurch könnten auch die dramatischen Situationen auf den Inseln entschärft werden.

Die Initiatoren aus Beratzhausen haben nun den Erlös aus dem Fest in Beratzhausen gespendet. Ergänzt durch Mittel aus dem Flüchtlingsfonds der KJF konnten 1.800 Euro gespendet werden. Prompt kam die Antwort aus Griechenland: „Eure Spende ist bei uns angekommen. Vielen, vielen Dank vom ganzen Team in ‘Habibi.Works‘. Damit ist der Bau der Pergola, der Überdachung für den Außenraum auch finanziell auf gutem Wege. Auch können wir durch Eure und weitere Spenden die Weiterentwicklung und Umstrukturierung der Holz- und Metallwerkstätten starten. Der Arbeitsraum wird strukturierter, wovon viele weitere Nutzer profitieren werden. Und neue Arbeitsbänke und Maschinen, wie bessere Absaugungen, sowie feste Bohr- und Fräsmaschinen, können angeschafft werden“, so Michael Wittmann.

„Habibi.Works“ wurde gegründet um eben diejenige Menschen zu unterstützen, die nach ihrer Flucht an Europas Außengrenzen angekommen sind und um ihnen zu ermöglichen, selbst wieder Handlungsmöglichkeiten und Selbstbestimmung zu genieren. Auf 700 Quadratmetern werden in verschiedenen Arbeits- und Werkstattbereichen, wie Nähwerkstatt, Holz- und Metallbearbeitung, einer Küche, digitale Arbeitsbereiche mit Computern, 3D-Drucker sowie Lasercutter, einen Kreativbereich, eine Bibliothek und einen Garten, jeden Tag wichtige Dinge für den Alltag repariert oder angefertigt, Workshops gehalten, kleine und größere Projekte verwirklicht, zusammen gearbeitet, gelacht und auch einfach nur Zeit miteinander verbracht.