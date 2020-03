Stadtjugendring Junge Forderungen plakativ in Szene gesetzt

Es ist eine ungewöhnliche Aktion, die für Gesprächsstoff sorgt: In Regensburg machen derzeit nicht nur die politischen Parteien auf sich aufmerksam. Auch der Stadtjugendring stellte kurz vor der Wahl eigene Plakate auf. Diese zeigen allerdings keine Wahlversprechungen, sondern die Forderungen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet.

Regensburg. So stehen auf den Plakaten Forderungen wie Trinkwasserbrunnen für Regensburg, ein kostenloser ÖPNV oder ein selbstverwaltetes Jugendkulturhaus für Regensburg. Ziel der Aktion sei es, im wahrsten Sinne des Wortes „plakativ auf die Wünsche der jungen Generation aufmerksam zu machen“, betonte Stadtjugendring-Vorsitzender Philipp Seitz bei der Auftaktveranstaltung. Die auf Plakate gedruckten Forderungen stammen aus dem Jugendforderungskatalog des Stadtjugendrings. Vorausgegangen war eine breit angelegte Umfrage unter jungen Menschen und Jugendverbänden. Der Jugendring nehme mit der Plakataktion seinen Auftrag wahr, als Sprachrohr der jungen Menschen zu fungieren und die Wünsche der Jugend in den Fokus zu stellen, sagte Seitz.

Die Forderungen decken dabei eine breite Palette ab: Von regionalen Themen bis hin zu Landesthemen, wie der Senkung des Wahlalters. Regensburgs Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, die sich für die Plakataktion eingesetzt hatte, lobte die Aktion. Der Stadtjugendring bringe sich regelmäßig aktiv mit Themen, die für junge Menschen relevant sind, ein. Und das mit Erfolg: „Mitmachen und laut werden bringt auch was“, sagte die Bürgermeisterin. Sie sprach sich für die Installation von Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt aus, die insbesondere an warmen Sommertagen sinnvoll seien.

Lobende Worte für die Kampagne gab es auch von der stellvertretenden Landrätin Maria Scharfenberg. Ihr und dem Landkreis sei es wichtig, junge Menschen aktiv in Entscheidungen einzubinden. Hinter dem Regensburger Jugendforderungskatalog stehe sie, so Scharfenberg, „ohne Wenn und Aber“. Für Bezirksrat Stefan Christoph und Landtagsabgeordnete Kerstin Radler ist es an der Zeit, die Forderung nach einer Senkung des Wahlalters schnellstmöglich zu erfüllen. An dem Thema werde gearbeitet, versicherten die Politiker. Die parteilose Bezirksrätin Marina Mühlbauer und Stadtjugendring-Vorstandsmitglied Daniela Kronschnabl erklärten, dass es insbesondere darum gehe, junge Menschen für Politik zu begeistern. Hierzu gebe es in der Stadt Regensburg zahlreiche Angebote, unter anderem des Stadtjugendrings. Auch im Jugendbeirat der Stadt können junge Menschen erfahren, wie politische Prozesse funktionieren und ihre Stadt mitgestalten.

Neben der Plakataktion wartet der Stadtjugendring mit einer ganzen Reihe an Aktivitäten rund um die Kommunalwahl auf, erklärte Nadine Bauer, pädagogische Mitarbeiterin des Stadtjugendrings. So sollen thematische und jugendgerechte Videoclips in den sozialen Netzwerken insbesondere junge Menschen dazu motivieren, wählen zu gehen. Außerdem gebe es verschiedene Veranstaltungen des Jugendrings.