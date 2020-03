Neuwahlen Mitglieder der IG Metall Regensburg bestätigen Führungstrio

Die 120 Delegierten der IG Metall Regensburg wählten am Freitag, 6. März, im Marina-Forum ihre Führungsspitze und den Ortsvorstand neu.

Regensburg. Das Führungstrio, bestehend aus dem langjährigen ersten Bevollmächtigten Jürgen Scholz, der zweiten Bevollmächtigten Olga Redda und dem Kassier Rico Irmischer, wurde dabei jeweils mit annähernd 100 Prozent im Amt bestätigt. Auch die 13 ehrenamtlichen Ortsvorstandsmitglieder wurden bei den turnusmäßigen Wahlen (alle vier Jahre) gewählt.

In ihrem Grußwort ging Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer auf die Erfolge und Notwendigkeit der Gewerkschaftsbewegung ein und wünschte der IG Metall auch weiterhin viel Kraft und Mut.

Vier erfolgreiche Jahre

In seinem Geschäftsbericht ging Scholz auf die herausragende Bilanz der vergangenen vier Jahre ein. So hat die Geschäftsstelle mit mehr als 25.000 Mitgliedern einen neuen Höchststand erreicht. Dazu der 1. Bevollmächtigte: „Mit dieser starken Basis ist es uns gelungen, die Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Mitglieder nachhaltig zu verbessern.“ Als „Meilenstein der der Tarifgeschichte“ bezeichnete Scholz die Wahloption „Zeit statt Geld“ für Beschäftigte in Schicht, mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen.

Laut Scholz konnten darüber hinaus in den vergangenen vier Jahren mehr als 40 Haustarifverträge und damit viele Entgelterhöhungen erfolgreich verhandelt werden.

Gut gerüstet für die Zukunft

Zu den größten Herausforderungen zählte der Gewerkschaftschef die anstehende Transformation der Industrie. „Der ökologische und technologische Wandel kann nur im Einklang mit den Beschäftigten geschehen,“ sagte Scholz den Delegierten und verwies auf die derzeit laufenden, vorgezogenen Tarifgespräche, in denen es der Gewerkschaft neben der Stärkung der Kaufkraft, vordergründig um Instrumente zur Zukunftsgestaltung und zur Sicherung von Beschäftigung geht. Er forderte daher die Arbeitgeber auf, ihrer unternehmerischen Verantwortung hierbei gerecht zu werden. An die Adresse der Arbeitgeber gerichtet sagte Scholz: „Jetzt seid ihr am Zug zu zeigen, dass euch die Zukunft eurer Beschäftigten wichtig ist!“

Hoher Besuch vom DGB-Chef

Matthias Jena, der Landesvorsitzende des DGB Bayern, war einer der ersten Gratulanten nach der Wahl. Jena kam auf Einladung der IG Metall nach Regensburg und verdeutlichte in seinem Referat die Rolle der Gewerkschaften in der Gesellschaft: „Uns als Gewerkschaften ist es zu verdanken, dass Arbeitnehmerinteressen auch im 21. Jahrhundert weit oben auf der politischen Agenda stehen. Ginge es nach den Arbeitgeberverbänden, hätten wir längst völlig entgrenzte Arbeitszeiten, die 35-Stunden-Woche wäre Geschichte, das Renteneintrittsalter vermutlich Mitte 70 – die vielen weiteren Schweinereien möchte ich mir gar nicht ausmalen.“

Jena ging in seinem Referat nicht nur auf die Erfolge der letzten Jahre, sondern auch auf die Herausforderungen der nächsten Zeit ein. „So gilt es jetzt, in den anstehenden Kommunalwahlen klare Verbesserungen für die Menschen zu wählen. Bezahlbarer Wohnraum muss her, der ÖPNV muss besser und günstiger werden, wir brauchen kluge Mobilitätskonzepte und vor allem: Wir brauchen Respekt und Solidarität statt Hass und Ausgrenzung. Kurz: Wir brauchen keine AfD in den Parlamenten!“, so Jena deutlich.