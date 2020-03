Politik Innenminister erinnert an barrierefreie Angebote zur Kommunalwahl

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann macht kurz vor den anstehenden Kommunalwahlen am Sonntag, 15. März, auf das barrierefreie Informationsangebot auf der Seite www.deinewahl.bayern.de aufmerksam.

Bayern. „Das Portal beantwortet übersichtlich und vor allem barrierefrei die wichtigsten Fragen für alle Wahlberechtigten. Auch ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen müssen gleichberechtigt an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen können“, so der Minister. Auch eine gemeinsame Informationsbroschüre in Leichter Sprache mit dem Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Holger Kiesel, und der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, ist auf der Homepage abrufbar.

Laut Herrmann wurde auch die Internetseite des Innenministeriums grundlegend überarbeitet. Dazu gehören automatische Bildschirmleser für Menschen mit Sehbehinderungen, körperlich beeinträchtigte Menschen können die Seite mit Tastaturen und alternativen Eingabegeräten einfach bedienen. Menschen mit einer Hörbehinderung profitieren von der konsequenten Untertitelung von Videos.

„Ich bitte alle, sich auf unseren Seiten zu informieren und am 15. März wählen zu gehen. Ihre Stimme ist wichtig! Die Kommunen entscheiden über viele Fragen, die das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl der Bürgerinnen und Bürger betreffen. Bei den Kommunalwahlen geht es um Mitbestimmung vor der eigenen Haustür“, so Hermann.