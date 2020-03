FDP, ÖDP, Die Linke und CSB treten an OB-Wahl in Regensburg – die „Kleinen“ wollen es wissen

Die Domstadt scheint ein schönes Pflaster zu sein , auch für Kommunalpolitiker. Denn die Dichte an Kandidatinnen und Kandidaten für das OB-Amt ist 2020 besonders hoch.

Regensburg. Insgesamt elf Bewerberinnen und Bewerber stehen in den Startlöchern – auch die vermeintlich „Kleinen“ wollen es wissen: FDP, ÖDP, Die Linke und CSB schicken ihre Bewerberinnen und Bewerber ins Rennen.

Für die Liberalen steigt Horst Meierhofer in den Ring (Ordnungszahl 06). Er bringt „beruflich, politisch und altersmäßig gute Voraussetzungen“ für das Amt mit. Er sagt: „In schwerer werdenden Zeiten muss Wirtschaft Chefsache werden!“ Für den Wahlabend hat er bereits Pläne: „Hoffentlich gibt es etwas zu feiern!“

Für die ÖDP tritt Benedikt Suttner an (07). Er setzt auf „eine enkeltaugliche Verkehrswende durch aktive Radpolitik, mehr Busspuren und Tempo 30 in Wohngebieten“ – und das alles, „bevor die Stadtbahn fährt“. Bedarfe für Kitaplätze und Schulkapazitäten müssten „schon bei den ersten Schritten der Stadtplanung für neue Wohngebiete berücksichtigt werden“.

Die Linke geht mit Irmgard Freihoffer ins Rennen (08) : „Ich möchte den Stillstand beenden und die anstehenden Zukunftsaufgaben – Verkehrswende, Umwelt- und Klimaschutz, bezahlbarer Wohnraum, Bildungseinrichtungen, lebenswerte Stadtteilzentren – tatkräftig angehen“, bringt sie ihre Ziele für die Stadt Regensburg auf den Punkt.

Christian Janele (09) will für die CSB Oberbürgermeister werden. „Ich lege großen Wert auf einen neuen politischen Stil, der von Transparenz und der Begegnung der Bürger auf Augenhöhe geprägt ist“, sagt Janele. Er will einen Neuanfang für die Stadt: „Es muss Schluss sein mit Korruption und Vetternwirtschaft! Als unbelasteter Kandidat stehe ich für eine neue politische Kultur in Regensburg. Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der etwas bewegt.“