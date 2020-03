Fördermittel Wirtschaftsministerium will Anwohner von Truppenübungsplätzen unterstützen

Foto: 123rf.com

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bezeichnet die in Aussicht stehenden Mittel von insgesamt 200.000 Euro jährlich für die Kommunen, die an die Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels in der Oberpfalz angrenzen und vom Bund bisher keine Entschädigung bekommen, als „greifbare und nennenswerte Unterstützung, nachdem die Kommunen bisher jahrzehntelang leer ausgegangen sind“.