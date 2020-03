Kommunalwahl Jakob Friedl – „Schluss mit der Beteiligungsfolklore“

Jakob Friedl von der „Ribisl-Partie“ versucht es mit Kunst, er macht „Malkampf“ und will „Ribislhecken um alle Ecken“ pflanzen. Bei der OB-Wahl in Regensburg am 15. März ist er mit der Ordnungszahl 12 auf dem Stimmzettel zu finden.

Regensburg. Friedl setzt zudem auf Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet: „Der Autoverkehr muss zugunsten umweltfreundlicherer und kommunikativerer Fortbewegungsarten drastisch reduziert werden. Autos verbrauchen viel mehr Platz als andere Verkehrsmittel und durchkreuzen stinkend unsere Stadt. Aus der Autofahrerperspektive ist es nicht möglich den Stadtraum in einer offenen entschleunigten Sicht wahrnehmen zu können. Autofahren hat zudem viel mit Bequemlichkeit zu tun. Autofahren soll zweckdienlich sein, aber keinen Spaß mehr machen. Darum: Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet!“ Wenn er OB wird, will er seine Antrittsrede halten und dann ein Bier trinken gehen.

Das Interview in voller Länge

Warum wollen Sie Oberbürgermeister von Regensburg werden?

Meine Arbeit als Künstler in Regensburg besteht seit 20 Jahren darin ungefragt und unbezahlt an „kunstfernen Orten“ Begegnungsräume zu eröffnen und für Regensburg relevante Themen zu bearbeiten. Ich weiß sehr genau, an welche Grenzen Bürgerengagement stoßen kann. Es muss für alle Bewohner dieser Stadt möglich werden gute Beispiele abzugeben und ihre Stadt an selbstgewählten Orten zu verbessern. Die Stadtverwaltung soll dafür sinnvolle Regelungen finden und vom vielfältigen Bürgerengagement lernen.

Regensburg ist eine fantastische Stadt, was ist für Sie ganz persönlich das Besondere?

Donau, Regen, Bayerischer Wald, Prag und dann wieder: Sehnsucht nach der schlaffen Provinz statt Metropole. Ich bin hier geboren und kenne jeden Winkel dieser Stadt aus der Radfahrerperspektive.

Welche drei großen Projekte wollen Sie ab dem 1. Mai 2020 anpacken, wenn Sie Oberbürgermeister werden?

Die Zäune um die Kasernen entfernen, Raum für Engagement, Experimente und Diskurs schaffen und mit dem Bund um einen erweiterten Zeitrahmen für eine behutsame soziale und ökologische Quartiersentwicklung verhandeln.

Freigabe aller städtischen Leerstände zur dauerhaften oder temporären Nutzung durch soziale und kulturelle Akteure um einen großen entwicklungsfähigen Zusammenhang „Haus für Engagement“ zu schaffen. Hier fallen mir spontan ein: das Peterskirchlein, die Leerstände im BUZ (privat), der leerstehende Boschmarkt, die Prinz-Leopold-Kaserne, Pionierkaserne.

Prüfung eines Rückkaufs von Wachgebäude und Kasino im Nibelungenareal. Appell an Vermieter(gesellschaften), Leerstände für soziale und kulturelle Experimente unentgeltlich freizugeben.

Organisation von gemeinschaftlichen Wohnprojekten durch die Stadtbau.

Es gibt auch Vorhaben, die eher zu den „weicheren“ Themen gehören. Welche sind Ihnen hier wichtig für die Stadt?

Schluss mit der Beteiligungsfolklore! Wir brauchen in allen Stadtteilen selbstorganisierte Orte für alltägliche Bürgerbeteiligung, an denen sich Bürgerengagement frei entfalten und artikulieren kann. Gelebte phantasievolle Beispiele können die Stadtplanung qualitativ verbessern. Ich werde alle Bewohner der Stadt ermuntern, selbstgewählte Orte im öffentlichen Raum ihren eigenen Vorstellung entsprechend zu bearbeiten. Die Stadtverwaltung soll sich hier lediglich einen Überblick verschaffen, Verbindlichkeiten regeln und dafür sorgen, dass diese vielen besonderen Orte sich gegenseitig befruchten können. Wir umschreiben es mit einem Bild: Ribislhecken um alle Ecken. Jedes Jahr 1.000 Stecklinge für jeden Stadtteil. Das hat Potential.

Besonders wichtig ist die Entwicklung der Mobilität in der Stadt. Welche Perspektiven sehen Sie hier für Regensburg?

Der Autoverkehr muss zugunsten umweltfreundlicherer und kommunikativerer Fortbewegungsarten drastisch reduziert werden. Autos verbrauchen viel mehr Platz als andere Verkehrsmittel und durchkreuzen stinkend unsere Stadt. Aus der Autofahrerperspektive ist es nicht möglich den Stadtraum in einer offenen entschleunigten Sicht wahrnehmen zu können. Autofahren hat zudem viel mit Bequemlichkeit zu tun. Autofahren soll zweckdienlich sein, aber keinen Spaß mehr machen. Darum: Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet.

Der ÖPNV muss attraktiver werden und dem Radverkehr muss Vorrang eingeräumt werden. (siehe dazu die Positionen aller Parteien links von CSU und FDP).

Ein besonderes Anliegen ist mir die Einrichtung von gemeinnützigen Radwerkstätten als soziale Kultur-Projekte in allen Stadtteilen.

Regensburg ist ein Bildungsstandort Universität, OTH, viele Betriebe, berufliche und allgemeinbildende Schulen bieten eine große Vielfalt in Sachen (Aus-)Bildung. Was werden Sie tun, damit das so bleibt?

Weiterhin die Sanierung und den Ausbau von Schulen investieren, weitere Lehrer und Pädagogen beschäftigen.

Regensburg hat durch viele kulturelle und sportliche Angebote sowie durch Naturräume auch einen hohen Freizeitwert. Was sind hier Ihre Ideen für die Domstadt?

Natur: Neue Donauarme und -auen in Schwabelweis schaffen. Weitere Badestrände. Ein Donau-Odessapark in Weichs. Zugänglichkeit des Hafengebiets wieder herstellen. Biotope und naturnahe Areale in Parks schaffen. Gärtnerisches Bürgerengagement im öffentlichen Raum fördern.

Sport: Turnhallen auch für die Bunte Liga öffnen. Mit der namenlosen Arena für den zweitklassigen SSV Jahn hat sich die Stadt einen finanziellen Klotz ans Bein genagelt. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich einen Bruchteil des Geldes in die kulinarische Versorgung einer immer witziger werdenden Fankultur investiert. Regensburg muss unbedingt wieder die Deutsche Alternativmeisterschaft DAM auf das TUS-Gelände holen. Da setze ich große Hoffnungen in die Piranhas!

„Stadt und Land – Hand in Hand“, das ist ein gerne verwendeter Spruch. Was bedeutet er für ihre Arbeit? Wie stellen Sie sich die Arbeit gemeinsam mit dem Landkreis vor?

Eine S-Bahnverbindung nach Neutraubling wäre zum Beispiel eine tolle Sache.

Wie werden Sie den Wahltag verbringen?

Ich werde gewohnheitsmäßig in der Malkampfzentrale Ribisl-Haus im Minoritenweg 23 Tassen abspülen, Partiereste und Bühne vom Vortag aufräumen und womöglich ein allerletztes Malplakat malen. Zwischendurch immer wieder knutschen, das stabilisiert meinen Gemütszustand. Abends Public Viewing, Getümmel, Wahlpartie, Gratulationen und Kameras. Ich halte meine Antrittsrede und gehe dann auf ein Bier in die Kinokneipe.

Wie sieht Ihr Plan B aus, falls es nicht klappt mit dem Chefsessel im Rathaus?

Ich werde ein engagierter Stadtrat und bleibe der aktivistische Künstler im öffentlichen Raum.