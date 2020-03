Kommunalwahlen Die Stadt Regensburg informiert – Möglichkeit zur Beantragung von Briefwahlunterlagen endet

Wer am Wahlsonntag, 15. März, nicht in seinem Stimmbezirk sondern per Briefwahl abstimmen möchte, hat noch bis Freitag, 13. März, 15 Uhr, die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen anzufordern oder diese persönlich in einem der Bürgerbüros zu beantragen.