Baustelle Vorarbeiten für das Servicegebäude Schwanenplatz beginnen

Foto: 123rf.com

Die Stadt Regensburg beginnt am Montag, 9. März, mit Vorarbeiten zur Gründung des geplanten Servicegebäudes am Schwanenplatz. Zwischen Montag, 16. März, und Freitag, 20. März, werden duktile Pfähle in den Boden gebohrt bzw. gerammt. Diese lärmintensiven Arbeiten sind an ungefähr drei Tagen vorgesehen.