Carolina Trautner zu Besuch Viel Lob für die Seniorenarbeit in Regensburg

Carolina Trautner, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, hat sich in das Gästebuch der Stadt Regensburg eingetragen und über das Ehrenamts-Angebot des Regensburger Seniorenamts informiert.

Regensburg. Da staunte die Ministerin: „Es ist unglaublich, was Sie alles bieten. Von hier kann ich viele Erfahrungen mitnehmen.“ Carolina Trautner, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, sagte das, nachdem sie sich über eine Stunde Zeit genommen hatte, um sich über das Ehrenamts-Angebot des Regensburger Seniorenamts zu informieren.

Nach dem Eintrag in das Gästebuch der Stadt Regensburg im Kurfürstenzimmer des Alten Rathauses begrüßte Bürgermeister Jürgen Huber die Staatsministerin und rund ein Dutzend ehrenamtlich Engagierte im kleinen Sitzungssaal des Alten Rathauses. In seiner Ansprache wies er auf die Lebensleistung der Seniorinnen und Senioren hin: „Wir sitzen alle auf den Schultern derer, die unsere Gesellschaft aufgebaut haben.“

Trautner sparte zu Beginn der Informationsstunde nicht mit Vorschusslorbeeren. „Ich bin gerne gekommen, weil ich weiß, hier wird gehandelt. Das, was ich im Vorfeld über die Aktivitäten in Regensburg gelesen habe, hat mich beeindruckt“, so Trautner. Sie freue sich über jedes Modell von ehrenamtlicher Arbeit, denn ohne Ehrenamtliche gehe es nicht. „Sie halten die Gesellschaft zusammen.“

Die Ministerin brachte auch ein „Gastgeschenk“ mit. Sie kündigte an, dass geplant sei, so wie es im Koalitionsvertrag stehe, die Würde im Alter in die Verfassung aufzunehmen. Darüber hinaus habe sie vor, in vier regionalen Fachdialogen in verschiedenen bayerischen Städten über die Mitwirkung der Seniorinnen und Senioren zu sprechen. „Wir wollen von der Basis aus etwas schaffen, wo sich alle wiederfinden“, erklärte die Ministerin.

Petra Frauenstein, Leiterin des Seniorenamtes, stellte die Arbeit des Treffpunkts Seniorenbüro (TPS) und „Regensburgs Nette Nachbarn“ (ReNeNa) vor und betonte wie wichtig es sei, die Erfahrung und die Ressourcen zu nutzen, die die Seniorinnen und Senioren mitbrächten. „Uns ist es wichtig, ein positives Bild des Alters zu zeichnen.“

Der TPS wurde 1992 bundesweit als erstes Projekt eröffnet und sei mittlerweile ein wichtiger Baustein in einer sorgenden Gemeinschaft. 360 Ehrenamtliche in derzeit 60 Angeboten leisteten jährlich 40 000 Stunden. „Ein Gewinn für das soziale Miteinander und die Stadtgesellschaft in Regensburg“, so Frauenstein.

Anschließend gaben die Ehrenamtlichen einen Überblick über ihre Arbeit. Karl Frimberger (Stadtteilkümmerer), Lutz Arendt (Computer Internet Gruppe, Senioren@home), Uwe Eichler (Wohnen und Technik), Johanna Rill (Selbstbestimmt im Alter) und Ursula Templin (Lesepaten) zeigten, wie vielfältig das ehrenamtliche Angebot des Regensburger „Treffpunkt Seniorenbüro“ ist. Reaktion der Minister: „Die Stadt Regensburg kann sich glücklich schätzen.“