Kommunalwahl Joachim Wolbergs – „jetzt möchte ich das fortführen, was ich begonnen habe“

Regensburgs Oberbürgermeister Joachim Wolbergs will es wissen – trotz Suspendierung wirft er mit der „Brücke“ am 15. März bei den Kommunalwahlen seinen Hut in den Ring. Auf dem Stimmzettel ist ihm die Ordnungszahl 10 zugeordnet.

Das Interview in voller Länge

Warum wollen Sie Oberbürgermeister von Regensburg werden?

Ich bin in Regensburg geboren, hier groß geworden, habe hier immer gelebt und liebe diese Stadt sehr. Ich habe in meiner Zeit als Bürgermeister und dann als Oberbürgermeister so unglaublich viele beeindruckende Menschen kennen lernen dürfen, dass ich mich weiterhin mit aller Kraft für die Stadt und diese Menschen engagieren möchte. Die Arbeit als Oberbürgermeister hat mir sehr viel Freude bereitet und ich glaube bewiesen zu haben, dass ich es kann und diese Stadt auch in Zukunft gut und erfolgreich führen werde. Die Ermittlungsbehörden haben dieser Stadt zu Unrecht ihren Oberbürgermeister genommen und jetzt möchte ich das fortführen, was ich begonnen habe.

Regensburg ist eine fantastische Stadt, was ist für Sie ganz persönlich das Besondere?

Es gibt so viele Dinge, die an Regensburg besonders sind. In erster Linie die Menschen, die ihre Stadt regelrecht lieben und auf sie aufpassen. Menschen, die sich in ganz besonderer Weise für andere engagieren, die solidarisch sind, die ein Gespür für Gerechtigkeit haben und die untereinander gut aufeinander aufpassen. Natürlich ist das Besondere auch der wirtschaftliche Erfolg dieser Stadt, der fast zu Vollbeschäftigung geführt hat, die vielen kulturellen und sportlichen Angebote, aber auch und gerade die vielen Organisationen und Initiativen im sozialen Bereich, die dafür sorgen, dass es vielen Menschen besser geht.

Welche drei großen Projekte wollen Sie ab dem 1. Mai 2020 anpacken, wenn Sie Oberbürgermeister werden?

Zunächst wird es darum gehen, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass es in dieser Stadt ein Klima des Miteinanders gibt die Stadtgesellschaft nicht auseinanderdriftet. Und natürlich wird es darum gehen, die Anstrengungen hin zu mehr bezahlbarem Wohnraum zu intensivieren, um dafür zu sorgen, dass das Grundrecht „Wohnen“ wirklich für alle gilt. Und außerdem wird es darum gehen, Mobilität in der Region sicherzustellen, durch deutlich mehr und bessere Angebote im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und des Radverkehrs. Aber insbesondere auch die Wirtschaftsförderung bleibt immer ganz oben auf der Tagesordnung, schließlich geht es dabei um Arbeit für die Menschen und damit darum, ob sie dazugehören oder nicht.

Es gibt auch Vorhaben, die eher zu den „weicheren“ Themen gehören. Welche sind Ihnen hier wichtig für die Stadt?

Ich halte von der Begrifflichkeit „weichere Themen“ nicht besonders viel. Das Funktionieren einer Stadtgesellschaft hängt von so vielen Faktoren ab, dass eine Unterscheidung nur schwer vorzunehmen ist. Die vermeintlich als „weich“ geltenden Themen wie Kultur, Sport, Freizeit, Soziales, etc. werde ich nicht gegen die vermeintlich „zentraleren“ Themen ausspielen. Alle stehen gleichermaßen auf der Agenda, weil Bemühungen in allen Bereichen sicherstellen, dass gutes Leben in Regensburg möglich ist.

Besonders wichtig ist die Entwicklung der Mobilität in der Stadt. Welche Perspektiven sehen Sie hier für Regensburg?

Durch das große Wachstum an Bevölkerung in den letzten zehn Jahren stoßen wir an unsere Grenzen, was den motorisierten Individualverkehr betrifft. Vor diesem Hintergrund, aber auch und gerade in Bezug auf das Thema Klima müssen wir die Mobilitätswende schaffen. Das bedeutet einen dramatischen Ausbau der Angebote im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (mehr Busse, engere Taktung, Ringlinie, Tangentiallinien, 365 € Jahrestickets, gratis Shuttleangebote, etc.). Aber auch mehr Radwege, Radschnellwege, mehr Parkmöglichkeiten für Räder und Parkgaragen sind erforderlich, um Menschen dazu zu bewegen, vom Auto auf den ÖPNV oder das Rad umzusteigen. All diese Themen müssen wir für die gesamte Region anpacken.

Regensburg ist ein Bildungsstandort – Universität, OTH, viele Betriebe, berufliche und allgemeinbildende Schulen bieten eine große Vielfalt in Sachen (Aus-)Bildung. Was werden Sie tun, damit das so bleibt?

Wir müssen auch weiterhin als Sachaufwandsträger hohe Investitionen in Bildung und Betreuungseinrichtungen vornehmen. Unseren eigenen Schulen gilt dabei im Bereich dessen, was wir für den Lehrbetrieb tun können, unsere besondere Aufmerksamkeit. Gerade das duale Bildungsangebot mit unseren Berufsschulen ist von zentraler Bedeutung. Wir müssen die Zusammenarbeit mit den Hochschulen auch in Zukunft weiterhin intensivieren, gerade auch um in Kooperation mit zahlreichen Unternehmen für neue Arbeit, sowie für Wachstum und Beschäftigung zu sorgen. Wir werden mehr Schulen und mehr Betreuungsangebote brauchen und dies muss immer höchste Priorität sein, weil Bildung Chancen und Perspektiven für junge Menschen bedeutet.

Regensburg hat durch viele kulturelle und sportliche Angebote sowie durch Naturräume auch einen hohen Freizeitwert. Was sind hier Ihre Ideen für die Domstadt?

Wir sind bei diesem Thema eigentlich gut aufgestellt und müssen versuchen, das Niveau zu halten. Ich möchte gerne Angebote der Sing- und Musikschule weiter ausbauen, um musische und kreative Bildung für alle Kinder und jungen Menschen zu ermöglichen. Ich möchte mehr Angebote für zeitgenössische Kunst und Kultur, um der Modernität unserer Stadt und des Lebens in unserer Stadt Ausdruck zu verleihen und ich möchte die freie Szene so fördern, dass sie über Planungssicherheit verfügt.

Unsere Angebote im Bereich des Breitensports sind gut und wir müssen sie dort ausbauen, wo dies in besonderer Weise Kindern und jungen Menschen zu Gute kommt und/oder Migrationsbemühungen fördert. Wir brauchen aber auch ein neues Verhältnis zum Thema Spitzensport und müssen diesen stärker zu einer eigenen Marke unserer Stadt entwickeln. Spitzensport bringt Menschen zusammen, im Regelfall egal, aus welchen Milieus.

Wir müssen aber auch viel Grünzüge in unserer Stadt erhalten und neue anlegen, weil Naturräume in einer wachsenden Stadt von besonderer Bedeutung in Bezug auf das Klima, aber auch in Bezug auf Freizeitmöglichkeiten für die Menschen ist.

„Stadt und Land – Hand in Hand“, das ist ein gerne verwendeter Spruch. Was bedeutet er für ihre Arbeit? Wie stellen Sie sich die Arbeit gemeinsam mit dem Landkreis vor?

Ich habe mit Beginn meiner Amtszeit ein völlig neues Verhältnis in der Zusammenarbeit und im Dialog auf Augenhöhe zu der Landrätin entwickelt. Dies war die Grundvoraussetzung dafür, dass es viele Erfolge im Bereich der Planungen von regionalen Mobilitätslösungen gegeben hat, genauso wie den Aufbau einer Bildungs- und Gesundheitsregion. Das muss aber auch so bleiben. Die Menschen leben und denken nicht in Grenzen von Gebietskörperschaften, sondern sie leben regional. Das muss in der politischen Arbeit in allen Bereichen zur Geltung kommen, und setzt eine vertrauensvolle, ja bessere noch freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Stadt, dem Landkreis und den Gemeinden im Landkreis voraus

Wie werden Sie den Wahltag verbringen?

Das weiß ich noch nicht genau, aber ich werde wohl versuchen, mich einigermaßen auszuruhen, was in Wahlkampfzeiten und bei mir im speziellen vor dem Hintergrund des juristischen Kampfes, den ich zeitgleich zu führen habe, jetzt schwer möglich ist. Und am Abend werde ich mich mit meinen Freundinnen und Freunden und den Unterstützern der Brücke treffen und wir werden entweder ein gutes Ergebnis feiern oder ein schlechtes Ergebnis bedauern.

Wie sieht Ihr Plan B aus, falls es nicht klappt mit dem Chefsessel im Rathaus?

Ich habe mich in den letzten drei Jahren mit einem Plan B nicht beschäftigen können, weil ich physisch und psychisch damit beschäftigt war, den Regensburgerinnen und Regensburger, aber vor allem denen, die in unserem Rechtsstaat oder bei den Medien über mich urteilen und geurteilt haben, zu zeigen und zu beweisen, dass alle gegen mich erhobenen Vorwürfe zu Unrecht gegen mich gerichtet waren. Das Urteil im ersten Verfahren hat mir schon recht gegeben, und vier Jahre lang ist es der Staatsanwaltschaft nicht gelungen ihren Jagdeifer zu einem Erfolg zu führen und mich zur Strecke zu bringen. Und dieser Kampf hält noch an. Ich werde mich also erst nach der Wahl, dann wenn ich sie verlieren sollte, mit meiner weiteren beruflichen Zukunft beschäftigen.