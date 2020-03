Kommunalwahl Christian Janele – „ich lege großen Wert auf einen neuen politischen Stil“

Christian Janele (Ordnungszahl 09) will am 15. März für die CSB Oberbürgermeister in Regensburg werden.

Regensburg. „Ich lege großen Wert auf einen neuen politischen Stil, der von Transparenz und der Begegnung der Bürger auf Augenhöhe geprägt ist“, sagt Janele. Er will einen Neuanfang für die Stadt: „Es muss Schluss sein mit Korruption und Vetternwirtschaft! Als unbelasteter Kandidat stehe ich für eine neue politische Kultur in Regensburg. Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der etwas bewegt.“ Etwas bewegen, das möchte er zum Beispiel beim Bau von Wohnungen: „Ich möchte Wohnungen für untere Einkommen schaffen und bei der Stadtbau einen Mietpreisdeckelung von circa 7,50 Euro einführen. Städtischer Baugrund muss in städtischer Hand bleiben“, fordert er. Für den Fall, dass er nicht Oberbürgermeister wird, will er sich „weiterhin in meiner Funktion als Stadtrat für das Wohl dieser Stadt und deren Bürger einsetzen.

Das Interview in voller Länge

Warum wollen Sie Oberbürgermeister von Regensburg werden?

Wir brauchen einen Neuanfang in dieser Stadt. Jetzt! Es muss Schluss sein mit Korruption und Vetternwirtschaft! Als unbelasteter Kandidat stehe ich für eine neue politische Kultur in Regensburg. Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der etwas bewegt in dieser Stadt. Der derzeitige Stillstand muss einer aktiven Politik für die Bürger und mit den Bürgern weichen. Ich möchte Regensburg wieder auf Erfolgskurs bringen.

Regensburg ist eine fantastische Stadt, was ist für Sie ganz persönlich das Besondere?

Regensburg ist eine jung gebliebene Stadt mit Geschichte, Traditionen und wunderbaren Einwohnern.

Welche drei großen Projekte wollen Sie ab dem 1. Mai 2020 anpacken, wenn Sie Oberbürgermeister werden?

Ich möchte Wohnungen für untere Einkommen schaffen und bei der Stadtbau einen Mietpreisdeckelung von circa 7,50 Euro einführen. Städtischer Baugrund muss in städtischer Hand bleiben. Als Immobilienfachmann kann ich, wenn ich Oberbürgermeister bin, endlich Lösungen für dieses Problem finden. Das tägliche Verkehrschaos stoppen und zügige die Mobilitätswende einleiten. Schulen und Kitas müssen renoviert und gebaut werden. Regensburg muss sicher und sauber werden, vor allem das Umfeld in der Albertstraße. Ich möchte auf allen öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Photovoltaikanlagen mit Stromspeicher. Wir müssen dort produzieren wo er verbraucht wird. Das ein ganz wichtiger Beitrag für das Klima und die Umwelt.

Es gibt auch Vorhaben, die eher zu den „weicheren“ Themen gehören. Welche sind Ihnen hier wichtig für die Stadt?

Ich lege großen Wert auf einen neuen politischen Stil, der von Transparenz und der Begegnung der Bürger auf Augenhöhe geprägt ist. Denn die besten Projekte für unsere Stadt sind nicht optimal zu realisieren, wenn die Bürger dabei nicht mitgenommen werden. Sie sind es nämlich, die die Rahmenbedingungen für den Erfolg Regensburgs schaffen.

Besonders wichtig ist die Entwicklung der Mobilität in der Stadt. Welche Perspektiven sehen Sie hier für Regensburg?

Für mich heißt dass, weg von einer 450 Millionen teuren schienengeführten Stadtbahn mit Oberleitung und hin zu einer modernen E-Tram, die 100 Prozent elektrisch betrieben und überall einsetzbar ist und in circa eineinhalb bis zwei Jahren bei uns fährt. Parallel dazu mit günstigen Buspreise und besserer Taktung sowie gut ausgebauten Fahrradwegen.

Regensburg ist ein Bildungsstandort Universität, OTH, viele Betriebe, berufliche und allgemeinbildende Schulen bieten eine große Vielfalt in Sachen (Aus-)Bildung. Was werden Sie tun, damit das so bleibt?

Damit Regensburg einer der wichtigsten Wirtschaftszentren Deutschlands bleibt, muss die derzeit sehr gute Infrastruktur in Verkehrs- und Versorgung natürlich erhalten bleiben und je nach Bedarf angepasst werden. Ich werde all meine Kraft dafür einsetzen, um diesen Standort zu stärken, wozu auch das Angebot an guten Fachkräften gehört sowie ein optimales Miteinander von Unternehmen, Forschung und Hochschulen.

Regensburg hat durch viele kulturelle und sportliche Angebote sowie durch Naturräume auch einen hohen Freizeitwert. Was sind hier Ihre Ideen für die Domstadt?

Ich möchte ein Haus der „offenen Tür“ in jedem Stadtteil mit vielfältigigen Angeboten für alle Generationen. Es sollen Begegnungs- und Freizeitstätten werden, mit dem Ziel nachbarschaftliche Begegnungen zu ermöglichen und Gemeinschaften und Gruppenbildung zu fördern.

„Stadt und Land – Hand in Hand“, das ist ein gerne verwendeter Spruch. Was bedeutet er für ihre Arbeit? Wie stellen Sie sich die Arbeit gemeinsam mit dem Landkreis vor?

Stadt und Landkreis sollten sich gemeinsame Ziele setzen, vor allem in Sachen Umweltschutz. Aber auch in der Wirtschaft, sprich Ansiedlung von neuen Betrieben und natürlich im ÖPNV. Grundsätzlich sollte ein regelmäßiger Informationsaustausch stattfinden, damit Stadt und Land immer über- und voneinander im Bilde sind.

Wie werden Sie den Wahltag verbringen?

Ich werde zur Wahl gehen, mit meiner Familie einen Spaziergang in der Natur machen und später mit meinen politischen Freunden ins Marina-Forum gehen.

Wie sieht Ihr Plan B aus, falls es nicht klappt mit dem Chefsessel im Rathaus?

Dann werde ich mich weiterhin in meiner Funktion als Stadtrat für das Wohl dieser Stadt und deren Bürger einsetzen.